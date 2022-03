Premier Włoch do Zełenskiego: wszyscy nasi obywatele są z wami

"Wszyscy nasi obywatele są z wami" - zapewnił premier Włoch Mario Draghi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który we wtorek przemawiał do włoskiego parlamentu za pośrednictwem łącza wideo. "Opór stawiany we wszystkich miejscach atakowanych przez okrucieństwo prezydenta (Rosji Władimira) Putina jest heroiczny" - podkreślił szef włoskiego rządu.

W wystąpieniu skierowanym do ukraińskiego przywódcy Draghi oświadczył: "Ukraina broni nie tylko siebie, ale także naszego pokoju, wolności i bezpieczeństwa".

"Chcemy nakreślić drogę większego zbliżenia Ukrainy do Europy. To długi proces, złożony z koniecznych reform. Włochy stoją u boku Ukrainy w tym procesie i chcą Ukrainy w Unii Europejskiej" - zapewnił Zełenskiego.

"W obliczu barbarzyństwa nie odwracamy się w drugą stronę" - powiedział Draghi. Poinformował ukraińskiego przywódcę, że we Włoszech zamrożono majątek rosyjskich oligarchów o wartości ponad 800 milionów euro.

Włoski premier ogłosił także, że jego kraj chce w szybkim tempie uniezależnić się od dostaw rosyjskiego gazu.