Premier Włoch: historyczny szczyt dzięki porozumieniu ws. Funduszu Odbudowy

Premier Włoch Giuseppe Conte nazwał „historycznym” szczyt UE, na którym zawarto porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy. „Nie zrezygnowaliśmy z żadnej z naszych zasad” - powiedział w piątek na konferencji prasowej w Brukseli.

"To szczyt UE, który można określić jako historyczny; to kolejny krok naprzód, by uczynić konkretnym program pomocy z Funduszu Odbudowy" - stwierdził Conte. "Osiągnęliśmy ten rezultat, nie rezygnując z żadnej z naszych zasad, potwierdziliśmy zasadę praworządności" - dodał.

Zdaniem szefa włoskiego rządu panuje "bardzo dobry klimat", jeśli chodzi o kwestię ratyfikacji porozumienia w poszczególnych krajach członkowskich; "także w tych państwach, które były bardziej nieufne" - zapewnił.

"Nie było żadnego sygnału świadczącego o nerwowości, nie oczekujemy drogi z przeszkodami" - oświadczył Conte.

Zaznaczył, odnosząc się do uruchomienia Funduszu Odbudowy: "Rozsądnie mówiąc, trudno, byśmy mogli z nim ruszyć przed lutym".

Włochy mają z niego otrzymać 209 miliardów euro.

Conte przypomniał, że w piątek mija druga rocznica zamachu terrorystycznego w Strasburgu, w którym zginął młody włoski dziennikarz radiowy Antonio Megalizzi, relacjonujący prace Parlamentu Europejskiego. Wraz z nim zginął Polak Bartosz Niedzielski.

Mówiąc o pakiecie pomocowym, premier przypomniał, że nazywa się on Next Generation EU. "Jest on dedykowany młodym ludziom, takim jak Megalizzi"- dodał.

Premier wyraził też nadzieję, że uda się rozpocząć szczepienia przeciwko koronawirusowi tego samego dnia w całej Unii. Chodzi o to - zaznaczył - "by pokazać, że Unia rusza razem".