Premier: wprowadziliśmy zakaz inwestycji w rosyjski sektor wydobywczy

Wprowadziliśmy zakaz inwestycji w sektor wydobywczy w Rosji. Tego zakazu do tej pory nie było, a to bardzo ważna forma nacisku na Rosję - poinformował premier Mateusz Morawiecki po szczycie UE. Dodał, że udało się utrzymać przekonanie, iż "pokój musi być dobry i zwycięski dla Ukrainy oraz Europy".

Premier Morawiecki w czwartek późnym wieczorem po zakończeniu szczytu unijnych przywódców w Brukseli powiedział na konferencji prasowej, że "dążymy do tego, aby jak najszybciej zapanował pokój - ale dobry pokój, żeby to nie był pokój na zasadzie zmiażdżenia Ukrainy, zwycięstwa Rosji nad Ukrainą".

Podczas szczytu udało się osiągnąć porozumienie w sprawie 9. pakietu sankcji przeciwko Rosji. "Sankcje indywidualne objęły blisko 200 osób z samej wierchuszki i elity rosyjskiej, natomiast sankcje gospodarcze rozszerzają listę produktów podwójnego zastosowania objętych wzmocnioną kontrola eksportu. To bardzo ważne. Każdy, kto zna charakterystykę gospodarki rosyjskiej, to wie jak bardzo zależało im na tym, aby taka sankcja nie pojawiła się w tym pakiecie" - zaznaczył szef rządu.

Dodał, że rozszerzona została także lista produktów, których został zakazany eksport do Rosji. "Głównie są to produkty cywilne wykorzystywane przez Rosję. Przykładem cały przemysł produkcji dronów, który może być dla celów cywilnych, ale jak dobrze wiemy może też służyć do ataku na niewinnych ludzi i to Rosja właśnie robi" - powiedział.

"Wprowadziliśmy także zakaz inwestycji w sektor wydobywczy w Rosji. Tego zakazu do tej pory nie było, a to bardzo ważna forma nacisku na Rosję, a także rozszerzenie zakresu usług, których świadczenie na rzecz Rosji jest zakazane" - mówił premier Morawiecki.

Szef rządu ocenił, że doszło do zbudowania konsensusu w sprawie obecnego pakietu sankcji "wśród państw, które - widać to wyraźnie zwłaszcza po państwach Europy Zachodniej - zmęczone są coraz bardziej tym konfliktem i szukają rozwiązania: jak najszybciej, za każdą cenę". "Trudne dyskusje, widać wyraźnie, że zima doskwiera wszystkim" - ocenił.

"Chcę szczególnie podziękować Litwie, z którą bardzo twardo negocjowaliśmy ważne zapisy, choćby zakaz wyłączania pewnych osób na poziomie narodowym, gdyby w przyszłości jakichś osób sankcje nie obejmowały" - powiedział Mateusz Morawiecki.