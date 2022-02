Premier: Zachód pracuje nad jednolitą odpowiedzią. Europa musi odpowiedzieć zdecydowanie

Jeżeli chcemy żeby podstawowe europejskie wartości były utrzymane, to Europa musi odpowiedzieć zdecydowanie - powiedział w sobotę w Monachium premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Zachód pracuje nad jednolitą odpowiedzią wobec agresji rosyjskiej.

Premier Morawiecki uczestniczył w sobotę w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa poświęconej sytuacji na Ukrainie i groźbie inwazji zbrojnej na ten kraj. Po jej zakończeniu spotkał się z polskimi dziennikarzami.

Szef rządu został zapytany przez PAP o opinię prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że jeśli na granicy ukraińsko-rosyjskiej rozpoczną się bombardowania, będzie za późno, żeby sojusznicy nakładali sankcje na Rosję. Premier Morawiecki podzielił obawy i logikę wypowiedzi prezydenta Zełeńskiego. Podkreślił, że część państw członkowskich UE wyraża jednak obawy wobec takiego formatu działania. "Część naszych partnerów w UE obawia się, że gdybyśmy zastosowali taką strategię wcześniej, to niektóre kraje UE mogłyby się wyłamać z tego solidarnego, jednolitego frontu sankcji wobec Rosji" - powiedział.

Premier Morawiecki zapewnił też, że Polska stara się maksymalnie pomóc Ukrainie. "Staramy się, żeby pakiet sankcji był jak najbardziej dolegliwy i dotkliwy. Wiele rzeczy udało się tutaj Polsce osiągnąć" - dodał.

Premier podkreślił też, że "nie można zamykać oczu na to, co dzieje się za naszą wschodnia granicą, na rzeczywistą agresję ze strony Rosji". "Dziś Zachód pracuje nad jednolitą odpowiedzią. Dzisiaj mamy NATO, które stara się wypracować spójną odpowiedź, i ta odpowiedź dzisiaj już jest. Także z naszymi partnerami brytyjskimi wypracowujemy jednolitą mocną odpowiedź na te potężne ryzyka" - mówił premier.

Wyraził też nadzieję, że nie dojdzie w tym przypadku do "polityki ugłaskania". "Mam nadzieję, że będzie to polityka twardej odpowiedzi, która musi oczywiście zaboleć także gospodarkę krajów zachodnich. Nic tutaj nie zdarzy się za darmo. Trzeba liczyć się z tymi kosztami. Jeżeli chcemy, żeby podstawowe europejskie wartości czyli wolność, demokracja, suwerenność i prawo narodów do samostanowienia były utrzymane, to Europa musi odpowiedzieć zdecydowanie" - powiedział premier.

Przyznał jednak, że sygnały, które w tej sprawie płyną m.in. od naszych sojuszników, są niedobre.