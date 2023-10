Premierzy Bułgarii, Grecji i Rumunii omawiali rozszerzenie regionalnych połączeń transportowych i sieci energetycznych

Premierzy Bułgarii Nikołaj Denkow, Grecji Kyriakos Micotakis i Rumunii Marcel Ciolacu omawiali w poniedziałek w Ewksinogradzie koło Warny rozszerzenie połączeń transportowych oraz sieci energetycznych w regionie; podkreślono konieczność objęcia tą siecią Mołdawii.

"Europa nie może pozwalać na to, by była wciąż podzielona, by brakowało dróg łączących sąsiadujące kraje, a także, by brakowało połączeń w energetyce, ponieważ ich brak prowadzi do zależności od zewnętrznych czynników" - powiedział Denkow.

Micotakis mówił o przyłączeniu się Grecji do Inicjatywy Trójmorza, co ma nastąpić wkrótce. Inicjatywa ta "powinna od teraz nazywać się Inicjatywą Czterech Mórz, ponieważ dołączy do niej Morze Egejskie" - podkreślił.

Na spotkaniu poruszono temat transportu ukraińskiego zboża z rumuńskich i bułgarskich portów w kierunku Morza Egejskiego, konieczność przyspieszenia budowy szybkich połączeń kolejowych między stolicami Grecji, Bułgarii i Rumunii oraz dalej do Mołdawii. Omawiano także powrót do planu budowy ropociągu, łączącego morza Czarne i Egejskie.

Premier Ciolacu powiedział, że dla Rumunii ważne jest rozszerzenie możliwości żeglugi na Dunaju oraz budowa kolejnego mostu do Bułgarii, co ma ułatwić połączenia lądowe na osi Północ-Południe. Podkreślił również strategiczne znaczenie regionu czarnomorskiego i konieczność budowy wspólnej strategii razem z NATO w celu zapobiegania rosyjskim atakom, coraz częstszym w pobliżu rumuńskiej granicy.

Obecny na spotkaniu wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas wyraził nadzieję, że do końca roku Bułgaria i Rumunia znajdą się w strefie Schengen. "To niedopuszczalne by te dwa kraje nadal znajdowały się na marginesie Unii Europejskiej" - podkreślił.

Premierzy przyjęli też oświadczenie ostro potępiające ataki palestyńskiego Hamasu na Izrael oraz rosyjską inwazję na Ukrainę.

Ewgenia Manołowa