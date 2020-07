Premierzy Hiszpanii i Włoch oczekują planu odbudowy UE już w lipcu

Premierzy Hiszpanii i Włoch, Pedro Sanchez i Giuseppe Conte oświadczyli w środę, że oczekują, iż podczas przyszłotygodniowego szczytu UE w Brukseli zatwierdzony zostanie plan KE, dotyczący odbudowy europejskiej gospodarki po koronakryzysie.

W trakcie madryckiego spotkania Sanchez i Conte podkreślili, że wszelkie opóźnienia we wdrażaniu programu pomocy osłabiają gospodarkę UE oraz unijną jedność polityczną.

"Nie mamy wyjścia (…), dlatego lipiec musi być miesiącem, podczas którego zapadnie pozytywna decyzja w sprawie tego planu" - powiedział Sanchez.

Z kolei Conte oznajmił, że "Hiszpania i Włochy nie apelują o szybkie zatwierdzenie planu" tylko w swoim interesie, ale również w interesie całej Unii Europejskiej.

"Odpowiedź na kryzys wywołany epidemią musi być jak najszybsza. Nie możemy pozwolić sobie na opóźnienia, gdyż zwłoka oddala nas od odbudowy naszych gospodarek" - powiedział premier Włoch.

Conte we wtorek odbył podróż do Lizbony, aby uzgodnić wspólne stanowisko rządów Włoch, Portugalii i Hiszpanii w sprawie zaplanowanego na 17 i 18 lipca szczytu UE w Brukseli. Kraje te opowiadają się za uruchomieniem planu odbudowy, bazującego na projekcie KE. Przewiduje on wsparcie członków UE w walce z kryzysem łączną kwotą 750 mld euro.

W poniedziałek w tej samej sprawie premier Portugalii Antonio Costa rozmawiał w Lizbonie z Sanchezem. Podczas tego spotkania obaj politycy zgodzili się, że plan ożywienia unijnej gospodarki "powinien być ambitny", służąc m.in. "odbudowaniu oczekiwań obywateli wobec UE".

Z ujawnionych we wtorek przez rząd Portugalii planów premiera wynika, że na cztery dni przez szczytem Rady Europejskiej Costa przybędzie do Holandii, aby spotkać się z premierem tego kraju Markiem Ruttem. Lizboński dziennik "Eco" twierdzi, że wizyta ta stanowi próbę wpłynięcia przez Costę na szefa rządu Holandii, jednego z państw najbardziej opierających się planowi odbudowy UE.

Marcin Zatyka