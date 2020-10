Premierzy Japonii i Wietnamu uzgodnili zacieśnienie współpracy obronnej

Premier Japonii Yoshihide Suga uzgodnił w poniedziałek w Hanoi z szefem rządu Wietnamu Nguyenem Xuanem Phuc zacieśnienie współpracy obu krajów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Komentatorzy łączą to z rosnącymi wpływami Chin w regionie.

Suga poprosił Phuc o bliską współpracę na rzecz "wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku". Wietnamski premier wyraził nadzieję, że oba kraje połączą siły w staraniach o pokój i stabilność w regionie - podała publiczna japońska stacja NHK.

Zgodnie z oczekiwaniami Suga i Phuc doszli do wstępnego porozumienia dotyczącego umożliwienia eksportu japońskiego sprzętu wojskowego i technologii do Wietnamu - podała agencja AP, przypominając, że w ostatnich latach Tokio zabiegało o zwiększenie współpracy w tej dziedzinie z państwami Azji Południowo-Wschodniej.

"Wietnam jest kluczowy dla realizacji naszej wizji +wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku+ i naszym cennym partnerem. Jako kraj Indo-Pacyfiku, Japonia będzie w dalszym ciągu przyczyniała się do pokoju i stabilności w tym regionie" - oświadczył Suga po godzinnym spotkaniu z Phuc.

AP i NHK wiążą te rozmowy z rosnącą aktywnością wojskową Chin na Morzu Południowochińskim, gdzie kolidują ze sobą roszczenia terytorialne Pekinu i Hanoi, a także na Morzu Wschodniochińskim, o obszary którego ChRL spiera się z Japonią.

Wśród tematów pojawiły się prawdopodobnie także kwestie współpracy gospodarczej, w tym wzmocnienia łańcuchów dostaw maseczek ochronnych i innych towarów do Japonii w czasie pandemii Covid-19, a także wznowienia podróży biznesowych pomiędzy obu krajami - podała NHK.

Wizyta w Wietnamie jest pierwszą zagraniczną podróżą nowego premiera Japonii, odkąd w połowie września objął to stanowisko po ustąpieniu swojego poprzednika Shinzo Abego. Suga przybył do Wietnamu w niedzielę, a we wtorek uda się do Indonezji.

