Press Glass chce podbić Amerykę

Polski producent szyb zespolonych zbuduje w USA fabrykę za ponad 43,5 mln dolarów. Za kilka lat chce być jednym z czołowych graczy na amerykańskim rynku - pisze piątkowy "Puls Biznesu".

Gazeta informuje, że Press Glass to obecnie numer jeden wśród polskich producentów szkła zespolonego oraz jeden z czołowych europejskich podmiotów w tej branży. Sama firma deklaruje, że jest największym niezależnym (nie posiadającym własnych hut szkła) producentem na Starym Kontynencie.

Press Glass, jak pisze "PB", zakłady ma nie tylko w Europie, ale także w USA. Dotychczas za oceanem funkcjonowała jedna fabryka szyb, jednak w przyszłym roku ma ruszyć kolejna. Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa fabryki (docelowo ok. 26 tys. mkw.) w hrabstwie Henry w stanie Wirginia. Zatrudnienie w niej ma znaleźć ponad 200 osób."Chcemy przystąpić do prac budowlanych nie później niż w czwartym kwartale tego roku, a produkcję rozpocząć pod koniec przyszłego" - zapowiedział wiceprezes grupy Press Glass Tomasz Wozowicz.Według PB tym razem polska firma ma zainwestować w USA 43,55 mln dolarów, czyli ok. 160 mln zł. "Projekt otrzyma też wsparcie z pieniędzy publicznych, ponieważ jest elementem rewitalizacji obszarów, które wykorzystywał wcześniej przemysł tytoniowy, który kiedyś był tu jednym z ważniejszych motorów rozwoju" - czytamy w gazecie.Czytaj także: Press Glass przejmuje największego producenta szyb zespolonych w Wlk. Brytanii