Prezes Instytutu Piłsudskiego: Obchody świąt narodowych ważnym ogniwem łączącym Polskę z Polonią

Polonia nowojorska pamięta o święcie 3 Maja ponieważ Konstytucja ta była pierwszą uchwaloną w Europie. Otoczenie szacunkiem polskich świąt narodowych za granicą stanowi ważne ogniwo łączące Polonię z Polską - szefowa Instytutu Piłsudskiego.

"Polonia w Nowym Jorku pamięta o święcie 3 Maja ze względu na to, że Konstytucja ta była pierwszą uchwaloną w Europie tylko kilka lat po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku. Dla Polonii to ważne porównanie świadczące o podobieństwach historycznych. 3 Maja to także ważne święto kościelne - Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To powiązanie historii z religią bardzo sprawdza się wśród Polonii" - powiedziała PAP prezes Instytutu Piłsudskiego dr Iwona Korga.

Jej zdaniem obchody polskich świąt narodowych poza granicami Polski są ważnym ogniwem łączącym Polonię z Polską, mają charakter edukacyjny i patriotyczny. Jak przypomniała, w przededniu święta Konstytucji 3 Maja jest jeszcze Dzień Polonii i Święto Flagi przypadające 2 Maja, kiedy manifestuje się polskość i barwy narodowe.

"Instytut Piłsudskiego od wielu lat urządza spotkania edukacyjne związane z tym świętem. W swoich zbiorach nie posiadamy pamiątek związanych z Konstytucją 3 Maja, to aż 230 lat historii, a Instytut w Nowym Jorku działa od prawie 80-ciu lat i nasze najstarsze zbiory pochodzą z połowy XIX wieku. Staramy się jednak poprzez spotkania z historykami, dawniej otwarte dla publiczności, a obecnie online, edukować, przedstawiać szczegóły i realia tamtych czasów. Pamięć historyczna o osiągnięciach naszych przodków jest bardzo ważna" - oceniła Korga.

W tym roku Instytut Piłsudskiego zaprosił na wirtualny wykład "Konstytucja 3 maja 1791. Wydarzenie i dziedzictwo" profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzeja Chwalbę. Przedstawił on sytuację przed i w trakcie uchwalenia Konstytucji 3 Maja, postać ostatniego króla Polski - Stanisława Augusta Poniatowskiego i pamięć o Konstytucji 3 Maja, aż do czasów współczesnych. Widzowie programu online mogli także zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusji.

Szefowa Instytutu portretuje naukowca jako historyka z ogromnym dorobkiem, badacza historii społecznej, kulturowej i politycznej XIX -XXI wieku, relacji polsko-rosyjskich oraz dziejów Krakowa. Jest on autorem podręcznika akademickiego "Historia Polski 1795-1918" a także ponad 20 książek, w tym najnowszych: "Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918", "Wielka Wojna Polaków 1914-1918".

"Sądzę, że Polonia mogła się wiele dowiedzieć o trudnościach w jakich znajdowała się I Rzeczypospolita, o relacjach z sąsiadami, szczególnie z Rosją i carycą Katarzyną II, a także zrozumieć wagę uchwalenia Konstytucji oraz problemy z wprowadzeniem jej w życie. Wiemy, że Konstytucja 3 Maja nie uratowała Rzeczypospolitej ale na wiele dziesięcioleci wytyczyła drogę tolerancji i wolności w świadomości polskiego społeczeństwa" - podkreśliła dr Korga.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski