Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek z wizytą na Litwie

Na Litwie, gdzie działa jedyna rafineria ropy naftowej w krajach bałtyckich - Orlen Lietuva, w środę dwudniową wizytą rozpoczyna prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Przewidziane jest spotkanie z premier Ingridą Szimonyte, odwiedzenie wileńskiego hospicjum i Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

"Orlen Lietuva to kluczowa spółka, obsługująca jedyną rafinerię w regionie, co sprawia, że jest gwarantem jego bezpieczeństwa" - podkreślił Obajtek w wywiadzie dla polskiego dziennika na Litwie "Kurier Wileński", który się ukazał w jego weekendowym wydaniu. Prezes PKN Orlen zauważył, że "inwestowanie w dalszy dynamiczny rozwój" rafinerii "przynosi także korzyści dla gospodarki Litwy" oraz, że rafineria "Orlen Lietuva to jeden z największych podatników na Litwie".

Spotkanie prezesa Obajtka z premier Szimonyte, zaplanowane na czwartek, będzie pierwszym po objęciu przez nią jesienią ubiegłego roku tego urzędu - poinformowała PAP Kristina Gendvile, rzeczniczka Orlen Lietuva.

W środę prezes PKN Orlen odwiedzi wileńskie Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćko, którego założycielem i dyrektorem jest polska zakonnica Michaela Rak. Przed rokiem otwarto tu dział dziecięcy, pierwszą taką placówkę w krajach bałtyckich. Budowa działu pochłonęła ponad 1,5 mln euro, a głównym sponsorem inicjatywy był PKN Orlen i Orlen Lietuva. Placówka jednocześnie może przyjąć 12 małych pacjentów. Wzniesiony budynek jest też zapleczem dla domowego dziecięcego hospicjum.

"Mam satysfakcję, że dołożyliśmy cegiełkę do budowy tego miejsca i jednocześnie deklaruję, że na tym nasza pomoc się nie kończy" - oznajmił szef Orlenu.

W środę po południu Obajtek w Domu Kultury Polskiej (DKP) w Wilnie weźmie udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej współpracę DKP i Orlenu.

Orlen Lietuva za pośrednictwem DKP organizuje m.in. wycieczki edukacyjne do Polski, skierowane do polskiej młodzieży z Litwy. Jest sponsorem wydarzeń z okazji Bożego Narodzenia, przygotowuje konkursy i wystawy.

"PKN Orlen jest zorientowany na biznes, ale (...) biznes powinien mieć ludzką twarz" - oznajmił Obejtek i podkreślił, że "tak właśnie jest w przypadku całej Grupy Orlen".

W 2006 r. PKN Orlen kupił za 1,49 mld dolarów od Jukosu 53,7 proc. akcji litewskiej spółki Mażeikiu Nafta, zarządzającej rafinerią w Możejkach, a następnie na mocy umowy z rządem Litwy nabył kolejne 30,66 proc. udziałów za ponad 852 mln USD. Po sfinalizowaniu z rządem Litwy umowy kupna 10 proc. udziałów i wykupie udziałów od drobnych inwestorów płocki koncern posiada 100 proc. akcji litewskiej rafinerii, która w 2009 r. zmieniła nazwę na Orlen Lietuva.

Z Wilna Aleksandra Akińczo