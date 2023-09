Prezydenci Biden i Zełenski spotkają się w czwartek w Waszyngtonie

Prezydenci USA i Ukrainy Joe Biden i Wołodymyr Zełenski spotkają się w najbliższy czwartek w Białym Domu, aby m.in. omówić dalsze wsparcie Waszyngtonu dla Kijowa - poinformował w piątek doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Oznajmił też, że Biden spotka się w Nowym Jorku z przywódcami krajów Azji Środkowej oraz Brazylii i Izraela.

Sullivan zapowiedział spotkanie Bidena i Zełenskiego podczas briefingu w Białym Domu na temat aktywności prezydenta USA w przyszłym tygodniu podczas spotkań wysokiego szczebla na 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Choć obaj prezydenci wystąpią w siedzibie ONZ, to spotkają się w czwartek w Waszyngtonie.

"To będzie ich trzecie spotkanie tu w Białym Domu i dojdzie do niego w krytycznym momencie, kiedy Rosja desperacko zabiega o pomoc takich krajów jak Korea Północna dla zaspokojenia potrzeb swojej brutalnej wojny" - powiedział doradca Bidena.

Jak dodał, prezydent USA omówi ze swoim ukraińskim odpowiednikiem postępy ukraińskiej kontrofensywy oraz kwestię dostaw broni, a także ponownie zapewni o dalszym wsparciu dla Ukrainy. Sullivan powiedział też, że oczekuje, iż Zełenski spotka się z politykami obydwu partii w Kongresie, który ma obradować nad wnioskiem Białego Domu o kolejną dodatkową porcję środków na pomoc dla Ukrainy wartości 24 mld dolarów. Według Sullivana, z konsultacji z kongresmenami wynika, że nadal istnieje znaczący ponadpartyjny konsensus dotyczący dalszego wspierania Ukrainy w jej wojnie obronnej przeciwko Rosji.

Omawiając nowojorskie plany Bidena, prezydencki doradca zapowiedział, że spotka się on z przywódcami państw Azji Środkowej - Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu - w ramach pierwszego w historii szczytu przywódców formatu C5+1. Ponadto prezydent USA spotka się z prezydentem Brazylii Luizem Inacio Lulą da Silvą oraz premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, z którym ma rozmawiać na temat inicjatywy dotyczącej normalizacji stosunków z Arabią Saudyjską i powstrzymania nuklearnych ambicji Iranu. Tradycyjnie będzie też gościć przywódców uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Pytany o spotkanie przywódców Rosji i Korei Północnej we Władywostoku, Sullivan oświadczył, że nie daje wiary twierdzeniom Władimira Putina i Kim Dzong Una, że nie doszło dotąd do zawarcia porozumienia w sprawie dostaw północnokoreańskiej broni dla Moskwy. Dodał, że chociaż nie ma informacji o konkretnym układzie między reżimami, to "rozmowy na temat dostarczania broni przez Koreę Północną dla Rosji, by mogła zabijać Ukraińców, ciągle postępują".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński