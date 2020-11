Prezydenci Cypru i Cypru Północnego zapowiedzieli powrót do stołu rozmów

Prezydent Cypru Nicos Anastasiades spotkał się we wtorek z prezydentem nieuznawanej na arenie międzynarodowej Tureckiej Republiki Cypru Północnego (TRCP) Ersinem Tatarem. Przywódcy zapowiedzieli powrót do prowadzonych pod egidą ONZ rozmów, mających rozwiązać problem podziału wyspy.

Do spotkania doszło w siedzibie ONZ w Nikozji. Było to pierwsze spotkanie nowego prezydenta Cypru z Tatarem jako przywódcą TRCP. Polityk został wybrany na to stanowisko w październiku.

Liderzy "wyrazili determinację, by pozytywnie odpowiedzieć na zobowiązanie sekretarza generalnego ONZ do zbadania możliwości zwołania nieformalnego spotkania w oenzetowskim formacie +pięciu plus+, w sprzyjającym klimacie" - przekazano w komunikacie ONZ.

Format "pięciu plus" zakłada prowadzone pod auspicjami ONZ rozmowy między reprezentantami Cypru i TRCP oraz Grecji, Turcji i sprawującej kiedyś władzę nad wyspą Wielkiej Brytanii.

Organizacja Narodów Zjednoczonych od lat bezskutecznie stara się o unormowanie sytuacji na Cyprze, podzielonym od czasu inwazji tureckiej w 1974 r., która nastąpiła po progreckim zamachu stanu. Do ostatnich prób negocjacji doszło w 2017 r., rozmowy zostały przerwane po kilku dniach.

Na północnych zajętych przez Turcję terenach wyspy powstała TRCP, zamieszkana przez Turków cypryjskich; będący członkiem Unii Europejskiej Cypr jest zamieszkany głównie przez Greków cypryjskich.

Podział Cypru jest też jednym z głównych źródeł sporów między uwikłanymi w ten konflikt Grecją i Turcją - pisze agencja Reutera dodając, że ostatnio między tymi krajami doszło do zaostrzenia konfliktu o wytyczenie granic morskich i eksploatację podmorskich złóż surowców we wschodniej części Morza Śródziemnego.