Prezydenci Duda i Pendarowski otworzyli w Skopje Polsko-Macedońskie Forum Gospodarcze (aktualizacja)

Prezydenci Polski i Macedonii Północnej, Andrzej Duda i Stewo Pendarowski, otworzyli w piątek Polsko-Macedońskie Forum Gospodarcze w Skopje. Ich zdaniem wydarzenie to nada dodatkowy impuls relacjom gospodarczym obu krajów.

Podczas wystąpienia prezydent Duda podkreślał wagę komponentu gospodarczego w relacjach polsko-macedońskich. Wyraził nadzieję, że Forum będzie stanowiło dodatkowy impuls w tych relacjach.

Zwracał uwagę na systematyczny wzrost obrotów towarowych między obu krajami i ocenił, że istnieje duży potencjał do rozwoju współpracy w tym obszarze.

Podkreślał, że gospodarka Macedonii Północnej jest uważana powszechnie za najbardziej konkurencyjną w regionie, a kraj stanowi doskonałe miejsce do lokowania dużych inwestycji zagranicznych.

Polski przywódca wskazywał, że zagraniczne firmy coraz częściej inwestują w tym kraju, m.in. w wydobycie surowców czy sektor motoryzacyjny. "Polecam to uwadze, zwłaszcza polskich inwestorów z bogatym doświadczeniem w przemyśle, energetyce, górnictwie, turystyce, ochronie środowiska i rolnictwie" - mówił.

Duda zapewnił, że dostrzega duży potencjał, jeśli chodzi o rozwój dwustronnej współpracy inwestycyjnej.

Jako cechę wspólną obu krajów wskazał dominację paliw kopalnych w miksach energetycznych. Dlatego - dodał -Polska i Macedonia Północna stoją wobec podobnych wyzwań związanych z niskoemisyjną transformacją energetyczną, rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury energetycznej.

"Polska może zaoferować Macedonii Północnej konkretne instrumenty przydatne w transformacji energetycznej, zarówno poprzez projekty inwestycyjne, technologiczne, jak również i doradcze. Polskie przedsiębiorstwa są gotowe do udziału w modernizacji macedońskiego sektora energetycznego" - zapewnił.

Prezydent Pendarowski wyraził nadzieję, że Forum wesprze współpracę gospodarczą między Polską i Macedonią Północną. Wskazywał, że dobre stosunki polityczne obu krajów są dobrą bazą do rozwoju stosunków gospodarczych.

Podkreślił, że obecność obu prezydentów na inauguracji Forum ma stworzyć fundament dla lepszej współpracy ich państw.

Macedoński przywódca wskazywał, że pandemia naraziła wiele gospodarek światowych, a Polska jest jednym z niewielu państw w Europie, które mimo pandemii nie notują wysokiego bezrobocia. Jego zdaniem to dobry prognostyk, by to właśnie z Polską zacieśniać współpracę ekonomiczną. Wskazywał, że Macedonia Północna ma do tego dobre narzędzia, takie jak duże ulgi dla inwestorów zagranicznych czy brak podwójnego opodatkowania.

Pendarowski przypominał również, że od kilku lat między Warszawą a Skopje utrzymywane jest stałe połączenie lotnicze, a także loty czarterowe do lubianej przez polskich turystów Ochrydy.

W obecności prezydentów prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda oraz dyrektor macedońskiej rządowej agencji promocji eksportu i inwestycji Invest North Macedonia, Dejan Pawleski, podpisali memorandum o współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

Ze Skopje Aleksandra Rebelińska