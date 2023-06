Polska i Litwa czynią wszystko, by nadchodzący szczyt NATO w Wilnie przyniósł klarowną perspektywę członkostwa Ukrainy w Sojuszu – oświadczył w środę w Kijowie prezydent Andrzej Duda, który przybył tu z wizytą wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

- Głęboko w to wierzymy i wszystko czynimy, aby ten szczyt był szczytem rzeczywiście decyzyjnym, aby wzmocnił bezpieczeństwo naszej części Europy, bo głęboko wierzymy, że bezpieczeństwo Ukrainy to także bezpieczeństwo nas wszystkich - powiedział Duda.

Szef państwa oświadczył, że wzmocnienie NATO w naszej części Europy leży w interesie wszystkich państw regionu.

- To są nasze wspólne interesy, aby NATO w naszej części Europy było jak najsilniejsze, a w miarę w niedalekiej przyszłości, by Ukraina stała się także pełnoprawną częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego, jedną z armii Sojuszu objętą artykułem 5. Traktatu. Będziemy czynili wszystko, aby w miarę możliwości jak najszybciej to się stało - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda oświadczył także, że "Ukraina jest dumna i wolna i taką będzie". - Ukraina zwycięży mimo rosyjskiej agresji, mimo wojny, mimo że została prawie półtora roku temu napadnięta przez dużo silniejszego wroga, bez żadnej przyczyny, bez usprawiedliwienia - powiedział po spotkaniu z prezydentami Ukrainy i Litwy, Wołodymyrem Zełenskim i Gitanasem Nausedą.

Spotkanie trzech głów państw odbyło się w ukraińskim Dniu Konstytucji. Prezydent Zełenski podziękował "najważniejszym sojusznikom - Polsce i Litwie - za bardzo cenne wsparcie humanitarne i obronne".