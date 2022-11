Prezydenci Polski, Łotwy, Litwy i Rumunii podpisali deklarację wspierającą Ukrainę, Mołdawię i Gruzję

Prezydent Andrzej Duda oraz prezydenci Łotwy, Litwy i Rumunii podpisali w piątek w Kownie wspólną deklarację dotyczącą bezpieczeństwa regionalnego i integracji europejskiej, w której m.in. potwierdzili swoje zaangażowanie we wsparcie Mołdawii, Ukrainy i Gruzji w wysiłkach na rzecz dołączenia do Unii Europejskiej. Wezwali też do międzynarodowego uznania Wielkiego Głodu na Ukrainie za zbrodnię reżimu stalinowskiego.

Oprócz prezydenta Dudy deklarację podpisali prezydenci: Łotwy - Egils Levits, Litwy - Gitanas Nauseda i Rumunii - Klaus Iohannis.

W preambule dokumentu napisano, że jest on motywowany istniejącym i potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa społeczności euroatlantyckiej, niesprowokowaną agresją Rosji przeciwko Ukrainie, uznaniem znaczenia wschodnich partnerów dla bezpieczeństwa i stabilności regionu oraz wspólną potrzebą przeciwdziałania rosyjskiej polityce rewizjonizmu.

Prezydenci zgodzili się w podpisanej w Kownie deklaracji na "ścisłą koordynację" wysiłków na rzecz regionalnego bezpieczeństwa. Zobowiązali się ponadto do dalszego wsparcia Mołdawii w integracji z Unią Europejską i przekazali, że przyjęli z zadowoleniem postępy Ukrainy na ścieżce do integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Przywódcy czterech państw oświadczyli również, że są gotowi współpracować z Gruzją na rzecz otrzymania przez nią statusu kandydata do Unii Europejskiej, a także popierają dalsze rozszerzenie UE o państwa Bałkanów Zachodnich.

W tekście deklaracji prezydenci podkreślili także wagę integracji Ukrainy z NATO i uznali za konieczne dalsze wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Mołdawii. W ostatnim punkcie dokumentu przywódcy czterech państw oświadczyli, że zgodzili się na "wzmocnienie współpracy w walce z dezinformacją i rosyjskimi próbami pisania historii na nowo" i wezwali społeczność międzynarodową do "uznania zbrodni dokonanych przez reżim stalinowski, w tym Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932-1933".

Prezydent Andrzej Duda oraz prezydenci Łotwy, Litwy i Rumunii uczestniczyli w piątek na Litwie w konferencji The Idea of Europe.