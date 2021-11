Prezydenci V4: apelujemy o szczepienie się przeciw Covid-19

Sytuacja epidemiczna w naszym regionie jest poważna, a przez nowy wariant koronawirusa może się jeszcze pogorszyć, dlatego apelujemy do wszystkich, by zaszczepili się przeciwko Covid-19 - ogłosili w poniedziałek we wspólnym oświadczeniu prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).

"Nauka jest jasna: szczepionki są nasza najlepszą, najefektywniejszą metodą zapobiegania Covid-19 i ochrony przed tą chorobą; znacząco zmniejszają ryzyko poważnych komplikacji i śmierci" - oświadczyli przywódcy krajów V4.

"Jako prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej wzywamy wszystkich do przyjęcia szczepionki tak szybko, jak to tylko możliwe, w trosce o zdrowie własne i najbliższych" - podkreślają prezydenci.

W poniedziałek w Budapeszcie odbywa się spotkanie prezydentów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Biorą w nim udział prezydenci: Polski - Andrzej Duda, Węgier - Janosz Ader i Słowacji - Zuzana Czaputova. Z przyczyn zdrowotnych nieobecny jest prezydent Czech Milosz Zeman.