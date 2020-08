Prezydent Andrzej Duda apeluje do Rady Praw Człowieka ONZ o reakcję ws. Białorusi

Prezydent Andrzej Duda zaapelował w liście do Rady Praw Człowieka ONZ, aby ta zażądała od władz Białorusi m.in. zaprzestania przemocy wobec demonstrantów oraz wypuszczenia więźniów politycznych - wynika z dokumentu, którego treść poznała PAP.

W liście prezydent Duda stwierdza, że państwa członkowskie Rady "nie mogą pozostać obojętne na pogarszającą się sytuację na Białorusi" i wzywa je do podjęcia działań.

Zdaniem Prezydenta RP ta reakcja powinna "obejmować wezwanie białoruskich władz do powstrzymania się od używania siły wobec pokojowych demonstrantów i wypuszczenie wszystkich przetrzymywanych w aresztach za korzystanie ze swoich podstawowych swobód demokratycznych". Prezydent proponuje też wezwanie do natychmiastowego wypuszczenia więźniów politycznych oraz pełnego dostępu do informacji.