Prezydent Andrzej Duda przybył do Mołdawii; spotka się z prezydent Maią Sandu

Prezydent Andrzej Duda przybył w poniedziałek do Mołdawii, gdzie spotka się z prezydent tego kraju Maią Sandu. Jak poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch wizyta odbywa się w ramach konsultacji przed szczytem NATO i rozmową z prezydentem USA Joe Bidenem.

O wizytach poinformował w poniedziałek rano szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. "Dzisiaj po południu prezydent Andrzej Duda poleci do Mołdawii i spotka się z prezydent Maią Sandu, a stamtąd do Bułgarii i do Rumunii na spotkania jutro z prezydentami Rumenem Radewem i Klausem Iohannisem. Wszystko w ramach konsultacji przed szczytem NATO i rozmową z prezydentem USA" - napisał na Twitterze Kumoch.

Szczyt NATO z udziałem prezydenta USA Joe Bidena odbędzie się w czwartek w Brukseli. Jak informował wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz oraz Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, Polska na szczycie NATO w Brukseli formalnie zgłosi propozycję misji pokojowej na Ukrainie wraz ze szczegółowym pakietem rozwiązań.

W niedzielę w nocy Biały Dom podał, że prezydent Joe Biden w piątek przybędzie do Warszawy, po czym w sobotę spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem rozmów będzie m.in. kryzys humanitarny wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainie.

Warszawa będzie drugim przystankiem podczas europejskiej wizyty Bidena. Wcześniej w środę prezydent USA przyleci do Brukseli, gdzie będzie w czwartek uczestniczyć w szczycie przywódców G7 oraz szczycie Rady Europejskiej. Tematami obydwu spotkań mają być sankcje przeciwko Rosji oraz pomoc humanitarna oraz "inne wyzwania związane z konfliktem".

Z Kiszyniowa Aleksandra Rebelińska