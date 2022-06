Prezydent Andrzej Duda przybył na Łotwę, weźmie udział w szczycie Inicjatywy Trójmorza

Prezydent Andrzej Duda przybył w poniedziałek na Łotwę, gdzie weźmie udział w szczycie Inicjatywy Trójmorza. We wtorek odwiedzi Polski Kontyngent Wojskowy, który w tym kraju wchodzi w skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch mówił dziennikarzom przed wylotem do Rygi, że szczyt Trójmorza będzie dla polskiego przywódcy kolejną okazją, by rozmawiać o przeciwdziałaniu klęsce głodu grożącej światu wskutek działań Rosji. "Państwa Trójmorza, jak sama nazwa wskazuje, mają trzy morza, więc są w stanie w dużej mierze wspomóc Ukrainę w eksporcie jej zbóż" - mówił.

Podczas szczytu - wskazywał Kumoch - poruszona zostanie również kwestia statusu kandydata do UE dla Ukrainy. "Ukraina otrzyma - jestem co do tego przekonany, wierzę w to - status kandydata do członkostwa w UE. Będą dzisiaj omawiane bardzo różne warianty, w jaki sposób powinna być związana z Trójmorzem" - zapowiedział minister i podkreślił, że na tę współpracę jest bardzo dużo pomysłów.

Cytowany na stronie szczytu łotewski prezydent Egils Levits zapowiedział, że przywódcy będą rozmawiać także o tym, jak platforma Trójmorza może pomóc Ukrainie w przeciwstawieniu się rosyjskiej agresji i odbudowie jej infrastruktury.

Duda weźmie również udział w dyskusji w ramach Forum Biznesowego podczas 7. szczytu Inicjatywy Trójmorza.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Przy okazji wizyty w Rydze prezydent Duda spotka się z prezydentem Austrii Alexandrem Van der Bellenem, a następnie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Z kolei we wtorek o godz. 11 prezydent odwiedzi Polski Kontyngent Wojskowy w Adazi na Łotwie, który wchodzi w skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

X zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego (zgodnie z postanowieniem prezydenta RP z marca 2022 r. - 260 żołnierzy i pracowników wojska) wystawiła 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej. Główne uzbrojenie kontyngentu to 14 czołgów PT-91. Dowódcą obecnej zmiany jest mjr Wojciech Tuchalski.

PKW Łotwa w ramach Batalionowej Grupy Bojowej NATO (sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności - eFP - na Łotwie; państwem ramowym jest Kanada) wraz z łotewskimi siłami zbrojnymi prowadzi od czerwca 2017 r. na terenie krajów bałtyckich działania związane z odstraszaniem oraz pozostaje w gotowości do obrony przed nagłym ograniczonym atakiem konwencjonalnym Rosji i Białorusi. Funkcjonowanie eFP jest też demonstracją zaangażowania Sojuszu Północnoatlantyckiego w zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym krajom członkowskim.

Z Rygi Aleksandra Rebelińska