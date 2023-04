Prezydent Austrii: tematami rozmowy z prezydentem Dudą m.in. Ukraina, stosunki gospodarcze i polityka pamięci

Rosyjska inwazja na Ukrainę, polsko-austriackie stosunki gospodarcze oraz współpraca naszych krajów w zakresie polityki pamięci były tematami piątkowej rozmowy z polskim przywódcą Andrzejem Dudą - poinformował prezydent Austrii Alexander Van der Bellen.

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przebywa w piątek w Austrii. "Bardzo się cieszę, że nasze bilateralne relacje we wszystkich aspektach nie tylko gospodarczych, ale także pod względem politycznym i kulturalnym tak świetnie się rozwijają" - mówił Alexander Van der Bellen na konferencji prasowej po spotkaniu z polskim prezydentem.

Jak relacjonował, jednym z tematów jego rozmowy z prezydentem Dudą była rosyjska inwazja na Ukrainę. Wskazał, że Polska - jako sąsiad Ukrainy - jest "szczególnie dotknięta tą wojną". Według prezydenta Austrii, "godne podziwu" jest szeroko zakrojone wsparcie militarne, cywilne i humanitarne Polski dla Ukrainy. Podkreślił również jedność UE w kwestii Ukrainy. "My - jako Unia - powinniśmy wspólnie i zwarcie, solidarnie stać u boku niezależnej Ukrainy. Co do tego też byliśmy jednego zdania" - zaznaczył Van der Bellen.

Zapowiedział, że z polskim prezydentem będzie jeszcze rozmawiał m.in. o rozszerzeniu UE. Podkreślił, że Austria silnie wspiera integrację państw Bałkanów Zachodnich do UE; wskazał też, że "optymizmem napawa chęć Ukrainy i Mołdawii przystąpienia do UE". "My też będziemy oba te kraje wspierać w tym zakresie, w drodze do UE" - zadeklarował.

Według prezydenta Austrii rozmowa z Dudą dotyczyła również kwestii praworządności. "Wiemy, że tu mamy kilka bardzo wrażliwych tematów. Wiemy, że KE musi dbać o zachowanie podstawowych europejskich wartości. Musimy zadbać o to, by konflikt panujący między KE a Polską w jakiś sposób jak najszybciej został zażegnany" - powiedział.

Jak relacjonował, rozmowa dotyczyła również m.in. bardzo dobrych stosunków gospodarczych między Polską i Austrią, a także współpracy w zakresie polityki pamięci. "Szczególnie w byłym obozie koncentracyjnym Gusen. To był tzw. obóz zewnętrzny obozu Mauthausen. Do Gusen deportowano swego czasu 70 tys., a nawet więcej osób z całej Europy, także bardzo wielu Polaków. Była to największa grupa, jeśli chodzi o osoby internowane w obozie Gusen" - powiedział prezydent Austrii.

Zaznaczył, że z Andrzejem Dudą rozmawiał na temat "ostatniego stadium kształtowania miejsca pamięci w Gusen". "My w Austrii chcemy i będziemy rozliczać się z naszą przeszłością bez żadnych tabu. To dotyczy również oczywiście tych wielu tysięcy ofiar terroru nazistowskiego w Gusen ze strony polskiej. Jest to bardzo ważną kwestią, leży to w interesie Austrii, by było godne upamiętnienie i będziemy współpracować z Polską" - podkreślił.