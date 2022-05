Prezydent: będziemy lobbowali, by przyznać Ukrainie status państwa kandydującego do UE

Będziemy lobbowali wśród państwach Unii Europejskiej na Zachodzie Europy za tym, by jak najszybciej przyznać Ukrainie status państwa kandydującego do Unii Europejskiej - mówił w środę prezydent Andrzej Duda po spotkaniu w Bratysławie z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą.

Andrzej Duda podkreślił na wspólnej konferencji prasowej, że Polska wspiera Ukrainę zarówno humanitarnie, jak i militarnie, wysyłając do naszych wschodnich sąsiadów sprzęt wojskowy, aby mogli bronić swojego kraju.

Prezydent zwracał uwagę, że Ukraińcy bronią również Europy, a szczególnie naszej części Europy, przed "ambicjami i imperialnymi działaniami dzisiejszej Rosji". "Poparcie dla tej polityki w Polsce jest absolutnie jednoznaczne" - zapewnił.

"Wiemy także, że bardzo potrzebne jest społeczeństwu Ukrainy dzisiaj to, aby odczuwało ono akceptację Zachodu, dlatego idea tego, aby przyznać Ukrainie status państwa kandydującego do Unii Europejskiej jest tak ważna" - zauważył prezydent.

Poinformował, że przyjął propozycję prezydent Słowacji, aby "podjąć swoistą misję lobbingu za Ukrainą wśród naszych koleżanek i kolegów w państwach Unii Europejskiej na Zachodzie Europy". "Zwłaszcza tam, gdzie są wątpliwości, co do tego, czy Ukraina powinna szybko ten status kandydata dostać" - zaznaczył Duda.

"My nie mamy żadnych wątpliwości, że (Ukraina) powinna ten status dostać jak najszybciej i będziemy się w różnych miejscach o to ubiegali, będziemy przekonywali do tego, aby Ukraina to poparcie zyskała" - powiedział.