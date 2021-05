Prezydent: będziemy podnosić na forum OBWE kwestie przestrzegania prawa międzynarodowego przez Rosję

Należy dołożyć wszelkich starań w przestrzeni międzynarodowej, aby wymusić na Federacji Rosyjskiej przestrzeganie prawa międzynarodowego; Polska obejmuje w przyszłym roku przewodnictwo w OBWE i będziemy te tematy na forum OBWE na pewno podnosić - powiedział prezydent Andrzej Duda w Tbilisi.

Prezydent na czwartkowej wspólnej konferencji z gruzińską prezydent Salome Zurabiszwili przypomniał, że w środę uczestniczył w obchodach Dnia Niepodległości Gruzji. Mówił o tym, że były one potwierdzeniem "wielkiej, głębokiej, tkwiącej w duszy i naturze Gruzinów woli wolności, woli suwerenności, woli posiadania własnego niepodległego państwa, w którym sami będą decydowali o sobie i sami będą mogli się rządzić".

Nawiązał do tego, że odwiedził w środę także linię rozgraniczenia administracyjnego między Gruzją a Osetią Południową (Region Cchinwali w Odzisi), gdzie stacjonuje Misja Obserwacyjna UE. Zwracał uwagę, że tam jest miejsce, gdzie kończy się administracja gruzińska, a rozpoczyna się obszar znajdujący się pod rosyjską okupacją. Mówił, że te gruzińskie tereny wbrew przepisom prawa międzynarodowego zostały zajęte przez Rosję.

Prezydent zaznaczył, że jest to miejsce, które jego zdaniem powinien zobaczyć "każdy polityk, nie tylko UE, ale też Sojuszu Północnoatlantyckiego, by sobie uświadomić, jaka jest rzeczywiście współczesna rosyjska polityka, jakimi metodami w swoich działaniach geopolitycznych posługuje się Rosja".

"Opuszczone gospodarstwa, opuszczone domy, zasieki, brak możliwości przekroczenia tej linii rozgraniczenia, co jest tragedią dla ludzi mieszkających w tym regionie, dlatego, że z dnia na dzień zabroniono w ogóle przekraczania tej linii" - mówił.

Podkreślał, że był w miejscu, z którego widać rosyjskie posterunki i koszary, co jest "oczywistym, jawnym pogwałceniem porozumienia szcześciopunktowego z 2008 r, którego Rosja teoretycznie do dzisiaj jest stroną", a które przewidywało całkowite wycofanie wojsk rosyjskich z tego regionu. Mimo to - zauważył - ich obecność tam jest faktem, a na okolicznych terenach żołnierze dokonują zatrzymań i dochodzi nawet do porwań osób, które próbują tę linię rozgraniczenia przekroczyć.

"Dzieje się więc ewidentne bezprawie, pogwałcenie wszelkich zasad prawa międzynarodowego, i to jest tutaj codziennym faktem. Dlatego mówię, że przedstawiciele wspólnoty międzynarodowej, przedstawiciele państw UE, państw NATO powinni zobaczyć to na własne oczy, żeby mieć świadomość, o czym rozmawiamy, kiedy mówimy, że należy dołożyć wszelkich starań w przestrzeni międzynarodowej, aby wymusić na Federacji Rosyjskiej przestrzeganie prawa międzynarodowego" - powiedział prezydent.

"Polska obejmuje w przyszłym roku przewodnictwo w OBWE, i będziemy te tematy na forum OBWE na pewno podnosić" - zadeklarował.

autorki: Wiktoria Nicałek, Aleksandra Rebelińska

