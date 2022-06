Prezydent Biden: będziemy dalej dostosowywać rozmieszczenie wojsk, by zapewnić obronę naszym sojusznikom

Będziemy dalej dostosowywać rozmieszczenie sił zbrojnych, by zapewnić obronę naszym sojusznikom - napisał w czwartek na Twitterze prezydent USA Joe Biden podsumowując zakończony szczyt NATO w Madrycie.

"Wcześniej w tym roku, USA wysłały dodatkowe 20 tys. wojsk do Europy, by wzmocnić nasz sojusz w odpowiedzi na rosyjską agresję przeciwko Ukrainie i zmieniające się środowisko bezpieczeństwa. Będziemy dalej dostosowywać rozmieszczenie sił, by zapewnić obronę naszym sojusznikom" - zapewnił Biden.

Wymienił przy tym decyzje władz USA, które ogłosił podczas szczytu: zwiększenie liczby amerykańskich niszczycieli w hiszpańskiej bazie Rota, ustanowienie stałego Dowództwa V Korpusu Wojsk Lądowych USA w Poznaniu, wysłanie dodatkowej brygady wojsk w Rumunii, zwiększenie obecności w państwach bałtyckich i umieszczenie dwóch kolejnych eskadr myśliwców F-35 w Wielkiej Brytanii.

"NATO jest gotowe, by odpowiedzieć na zagrożenia ze wszystkich stron i we wszystkich domenach: na lądzie, w powietrzu, na morzu, w cyberprzestrzeni i kosmosie" - stwierdził prezydent Biden.