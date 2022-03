Prezydent Biden po spotkaniu z uchodźcami z Ukrainy: dziękuję Warszawiakom za otwarcie swych serc

Dziękuję mieszkańcom Warszawy za otwarcie swych serc - napisał na Twitterze prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z przebywającymi na Stadionie Narodowym w Warszawie uchodźcami wojennymi z Ukrainy.

"Dziś po południu odwiedziłem ukraińskich uchodźców, którzy przybyli do Polski. Nawet nie mówiąc tym samym językiem, łatwo jest dostrzec w ich oczach prawdziwą karuzelę emocji. Pragnę podziękować mojemu przyjacielowi, kucharzowi Jose Andresowi, jego zespołowi i wszystkim mieszkańcom Warszawy za otwarcie swych serc" - napisał prezydent USA (https://twitter.com/POTUS/status/1507742896820264962).

Jose Andres jest założycielem World Central Kitchen, organizacji non-profit, zajmującej się dostarczaniem posiłków w następstwie klęsk żywiołowych. Andres przyjechał do Polski, by pomagać przebywającym do kraju uchodźcom z Ukrainy.