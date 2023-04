Prezydent Biden: zachowanie pokoju w Irlandii Płn. jest priorytetem dla USA

Zachowanie pokoju w Irlandii Północnej jest priorytetem dla USA, zarówno dla Demokratów, jak i Republikanów - zapewnił w środę amerykański prezydent Joe Biden w przemówieniu wygłoszonym w Belfaście z okazji 25. rocznicy podpisania porozumienia wielkopiątkowego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Ochrona pokoju i porozumienia wielkopiątkowego jest dzisiaj priorytetem dla Demokratów i Republikanów w Stanach Zjednoczonych. To jest coś, co łączy Waszyngton - łączy Amerykę" - mówił Biden. "Wasza historia jest naszą historią. Ale co ważniejsze, wasza przyszłość jest przyszłością Ameryki" - dodał.

Amerykański prezydent podkreślił, że nie można zapominać, że pokój w Irlandii Północnej będący efektem porozumienia wielkopiątkowego nigdy nie był nieunikniony, ale udało się go osiągnąć, bo ci, którzy zawierali porozumienie, wierzyli w to, że sukces jest nieunikniony.