Prezydent Czech: władze Rosji „nie powinny robić z Nawalnego męczennika”

Prezydent Czech Milosz Zeman w wywiadzie, który ukazał się w czwartek w dzienniku „Mlada Fronta Dnes", ocenił, że przywóca antykremlowskiej opozycji Aleksjej Nawalny powinien móc startować w wyborach w Rosji. Władze rosyjskie „nie powinny robić z niego męczennika” – powiedział.

Zdaniem Zemana opozycjonista powinien kandydować i zabiegać o przychylność wyborców. Zamknięcie go w więzieniu nazwał "cenzurą kandydata".

Mówiąc o cenzurze, odniósł się także do zablokowania kont Donalda Trumpa w mediach społecznościowych przez te platformy. Zeman zauważył, że zamknięcie konta "sklepikarzowi z Kentucky" jest takim samym przestępstwem jak zamknięcie konta kończącego kadencję prezydenta.

"Jeżeli może sobie na to pozwolić jakakolwiek firma, to powinna być ukarana, ponieważ wprowadza cenzurę" - powiedział Zeman. Stwierdził też, że jest uczulony na przejawy cenzury także w Internecie. "Z tym co jest cenzurowane, oczywiście nie muszę się zgadzać" - dodał Zeman i zacytował aforyzm przypisywany francuskiemu filozofowi Voltaire'owi: "Nie zgadzam się z tobą, ale oddam życie, abyś miał prawo to powiedzieć".

Z Pragi Piotr Górecki