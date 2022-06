Prezydent: decyzja o zniesieniu zakazu przebywania w obszarze przygranicznym – słuszna

Decyzję o zniesieniu zakazu przebywania na obszarze przygranicznym oceniam jako słuszną; sytuacja na granicy z Białorusią jest ustabilizowana, budowana jest bariera, która ma tę granicę zabezpieczać - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował w czwartek, że od 1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego; jednocześnie wojewoda podlaski wprowadzi zakaz w odległości 200 metrów od granicy.

Do tej decyzji odniósł się w rozmowie z dziennikarzami prezydent Andrzej Duda, na pokładzie samolotu w drodze z Lizbony do Rzymu. Wskazywał, że sytuacja na granicy z Białorusią od pewnego czasu jest ustabilizowana na nieporównywalnie niższym poziomie, niż - jak mówił - miało to miejsce jesienią i wczesną zimą, kiedy ataki na granicę - nie tylko polską, ale Unii Europejskie i strefy Schengen - odbywały się codziennie.

"Stan, który miał miejsce wtedy, w tym najtrudniejszym okresie, nie wraca. Trwają inwestycje w barierę, która jest budowana na granicy i ma tę granicę zabezpieczać. Bariera jest coraz dłuższa (...), stąd zapewne taka, a nie inna decyzja pana ministra. Skądinąd uważam, że decyzja słuszna, bo jeżeli możemy zmniejszać zaangażowanie naszych sił i środków na granicy, jeżeli możemy zdejmować kolejne jednostki z granicy, to dobrze, bo żołnierze są potrzebni także i w innych miejscach. Nie jest to normalne, że na pewnym odcinku granicy jest tak duża koncentracja sił" - powiedział prezydent.

Rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania obowiązuje do 30 czerwca. Do tego czasu - zgodnie z harmonogramem - ma zostać wybudowana zapora fizyczna na granicy polsko-białoruskiej. Budowa bariery, która stanie na 186 kilometrach granicy Polski z Białorusią, ruszyła 25 stycznia. Do tej pory wykonano ponad 130 kilometrów zapory fizycznej. Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska poinformowała we wtorek, że odbiory pierwszych odcinków już się rozpoczęły.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim obowiązuje do 30 czerwca 2022 r. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r.

Wcześniej, od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu wskazano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego.

Z Rzymu Aleksandra Rebelińska