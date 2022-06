Prezydent do polskich żołnierzy na Łotwie: dziękuję wam za służbę w bardzo trudnych czasach

Dziękuję wam za służbę w bardzo trudnych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy poddani próbie; cieszę się, że tę próbę zdajecie znakomicie - podkreślił we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z polskimi żołnierzami w Adażi na Łotwie.

Prezydent podkreślił, że "bezpieczeństwo państwa NATO-wskiego jest jednakowo ważne i jednakowo niepodzielne". "Nie ma państw bardziej i mniej bezpiecznych, nie ma państw bardziej i mniej godnych obrony i ochrony, wszystkie są godne obrony i ochrony jednakowo" - powiedział Duda.

Według niego, dowodem tego było to, że po ataku na Stany Zjednoczone 11 września 2001 r. na wezwanie największego państwa NATO - Stanów Zjednoczonych, "którego armia wydawałoby się, że jest w stanie pokonać każdą armię na świecie i nie potrzebuje żadnej pomocy, stawiliśmy się także my - jako sojusznicy w ramach NATO". "Wezwani po raz pierwszy w historii na podstawie artykułu piątego, by stanąć w obronie Stanów Zjednoczonych, bezpieczeństwa NATO i w istocie bezpieczeństwa świata, a więc także i naszego bezpieczeństwa" - podkreślił prezydent.

"Wierzę w to głęboko, że także i my będąc z jednej strony dawcami, tymi którzy niosą bezpieczeństwo poprzez waszą służbę tutaj, jesteśmy także oczywiście jego biorcami poprzez wszystkich żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych i armii sojuszniczych, którzy służą dzisiaj w Polsce" - zaznaczył Andrzej Duda.

"Dziękuję wam za tę służbę w bardzo trudnych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy poddani próbie. Cieszę się, że tę próbę zdajecie znakomicie. Proszę, żebyście przekazali moje wyrazy szacunku i podziękowania w domu. Służycie daleko od swoich rodzin, swoich najbliższych, mężów, żon, dzieci i rodziców, ale proszę, żebyście przekazali od prezydenta Rzeczypospolitej wyrazy szacunku serdeczne pozdrowienia i podziękowania" - podkreślił Duda, zwracając się do żołnierzy.