Prezydent do polskich żołnierzy: służycie bezpieczeństwu Polski, Europy i sojuszników (aktualizacja)

Służąc w unijnej misji Sophia, polscy żołnierze strzegą bezpieczeństwa Polski, Europy i sojuszników; ratują też tych, którzy chcą się dostać do UE – powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. Podkreślił konieczność koordynacji inicjatyw obronnych UE i NATO.

Prezydent z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą i szefem MON Mariuszem Błaszczakiem odwiedził w czwartek polskich żołnierzy unijnej misji stacjonujących w bazie Sigonella koło Katanii na Sycylii. W wizycie wzięli udział m.in. szef BBN Paweł Soloch, szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Tomasz Piotrowski, któremu podlegają polskie kontyngenty za granicą.

Prezydent podkreślił, że żołnierze z Polski, będącej członkiem Unii Europejskiej i NATO, "realizują zadania daleko od granic Polski, ale w ramach naszych zobowiązań sojuszniczych i europejskich".

Mówił, że budowanie europejskich zdolności wojskowych w ramach współdziałania w UE powinno być "absolutnie realizowane nie tylko w ścisłej koordynacji, ale także w ramach tych działań, które podejmujemy jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego; że muszą to być działania skoordynowane, a przede wszystkim, że nie wolno nam dopuścić, aby miały one charakter konkurencyjny czy aby w jakikolwiek sposób dochodziło do sporów kompetencyjnych, do rozdźwięków między Sojuszem Północnoatlantyckim a UE".

Prezydent podkreślił, że żołnierze misji Sophia "stoją na straży bezpieczeństwa ludzi - z jednej strony obywateli UE, ale także tych, którzy do Unii jako uchodźcy przez Morze Śródziemne próbują się przedostać, ryzykując życiem". "To bardzo często ich właśnie ratujecie, wybawiając od niebezpieczeństwa" - dodał.

Zwrócił uwagę, że ważne jest pilnowanie przestrzegania embarga na dostawy broni. "Stoicie w awangardzie walki z przemytem ludzi, zjawiskiem, które jest tak straszliwe dla człowieka, ale zarazem tak bardzo niebezpieczne dla Europy, dla UE, dla naszego bezpieczeństwa" - mówił prezydent do żołnierzy.

Duda podkreślił znaczenie udziału w misjach dla wiarygodności Polski w UE i NATO. "Mówiąc o zobowiązaniach, ale i naszych oczekiwaniach wobec Sojuszu, zawsze podkreślamy zasadę 360 stopni. To, że służycie tutaj, to jest właśnie emanacja tej zasady i dowód, że słowa, które wypowiadamy na forum politycznym, są prawdziwe" - powiedział.

Składając życzenia żołnierzom, małżonka prezydenta zwróciła uwagę, że w misji służą żołnierze niemal z całego świata, co dowodzi znaczenia międzynarodowej solidarności.

Szef MON, nawiązując do 15. rocznicy wstąpienia Polski do UE i 20. rocznicy akcesji do NATO, mówił o solidarności, której przejawem jest obecność sojuszniczych wojsk ćwiczących w Polsce oraz udział polskiego wojska w ćwiczeniach i misjach zagranicznych. "To niezwykle ważne, żeby okazywać solidarność wobec sojuszników" - powiedział.

Błaszczak zaznaczył, że obrona RP polega również na aktywności w ramach sojuszy. "Poprzez waszą służbę tu, we Włoszech, bronicie bezpieczeństwa naszej ojczyzny". "Gościnność, jakiej doświadczacie na co dzień, jest dowodem, że wasza misja jest potrzebna i że włoscy gospodarze uważają, że dobrze wypełniacie swoje obowiązki" - powiedział.

Minister podkreślił, że kpt. Władysław Drecki, który zginął w 1943 r. na Sycylii i na którego grobie polska delegacja złożyła kwiaty, służył jako dowódca brytyjskiej eskadry, co świadczy o uznaniu dla polskich żołnierzy. Powiedział, że jest pod wrażeniem opowieści sybiraczki Teresy Bobrowskiej o jej wędrówce przez Syberię, Iran, Pakistan i Afrykę do Syrakuz na Sycylii, która "pokazuje losy naszych rodaków".

"Służba w siłach zbrojnych to pełna dyspozycyjność, zatem to, że jesteśmy tutaj w czasie świąt, nie jest niczym niezwykłym, takich sił oczekują wszyscy nasi rodacy, ale na pewno nie jest łatwo z daleka od domu, od bliskich, spędzać ten czas" - powiedział szef SGWP gen. Andrzejczak.

Z kolei dowódca operacyjny zwrócił uwagę, że specyfika każdego kontyngentu jest inna, "ale ta służba ma jeden wspólny mianownik - nasi oficerowie, podoficerowie, szeregowi, pracownicy biorą udział w misjach na rzecz budowania bezpieczeństwa na świecie". "Po to tu jesteście, w różnych specjalnościach, różnych stopniach, beretach różnych kolorów, furażerkach - jeden wspólny wysiłek na rzecz budowania bezpieczeństwa i spokoju na świecie - coraz trudniejsze zadanie" - powiedział Piotrowski.

Dowódca IV zmiany PKW Sophia kmdr ppor. pil. Sebastian Stypułkowski wyraził przekonanie, że żołnierze, "biorąc udział w misji, wypełniają żołnierski obowiązek, przyczyniają się do bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a tym samym Polski".

Misja EUNAVFOR Med Sophia została powołana jako jedna z odpowiedzi UE na kryzys migracyjny. Zadaniem misji, działającej na podstawie mandatu Rady Europejskiej, jest udaremnianie przemytu migrantów i handlu ludźmi w południowo-środkowej części Morza Śródziemnego. Sophia szkoli też libijską straż przybrzeżną i marynarkę wojenną oraz pomaga egzekwować na pełnym morzu u wybrzeży Libii embargo na broń.

W operacji Sophia uczestniczy 26 państw UE, a jej dowództwo mieści się w Rzymie. Obecną, czwartą zmianę PKW Sophia - 62 żołnierzy i dwóch pracowników wojska - wystawia Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej z Gdyni.

Kontyngent dysponuje samolotem patrolowo-rozpoznawczym M-28 Bryza. Załogi wykonują loty patrolowe nad Morzem Śródziemnym, od brzegów Sycylii do granicy wód terytorialnych Libii. Ich zadaniem jest namierzanie jednostek z nielegalnymi migrantami bądź podmiotów podejrzewanych o przemyt broni, ropy naftowej i narkotyków. Informacje są przekazywane do dowództwa misji w Rzymie i do libijskiej straży przybrzeżnej. Od początku misji załogi M-28 wykonały prawie 200 lotów rozpoznawczych.

Nazwa misji wzięła się od imienia dziewczynki urodzonej w lipcu 2015 r. na pokładzie niemieckiej fregaty Schleswig-Holstein przez Somalijkę uratowaną z innymi uchodźcami przez brytyjski okręt HMS Enterprise.

Z Katanii Jakub Borowski