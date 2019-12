Prezydent do żołnierzy PKW Sophia: chronicie Europę i uchodźców

Żołnierze unijnej misji Sophia na Morzu Śródziemnym chronią bezpieczeństwo Europy i tych, którzy z narażeniem życia chcą się do niej dostać – powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. Podkreślał konieczność współpracy Unii Europejskiej i NATO.

Prezydent z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą przybył z wizytą do żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego misji Sophia w bazie Sigonella na Sycylii niedaleko Katanii. W wizycie uczestniczą także: minister obrony Mariusz Błaszczak, szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Tomasz Piotrowski.

"Nasi żołnierze, będący zarazem żołnierzami Sojuszu Północnoatlantyckiego, działają w ramach misji europejskiej, stojąc na straży europejskich granic, na straży bezpieczeństwa ludzi - z jednej strony obywateli UE, ale także tych, którzy do Unii Europejskiej poprzez Morze Śródziemne jako uchodźcy próbują się przedostać, ryzykując życiem" - mówił prezydent. "Bardzo często ich ratujecie, wybawiając ich od niebezpieczeństwa" - dodał.

"Stojąc na straży bezpieczeństwa Europy, chronicie przestrzeganie embarga na dostawy broni, zapobiegacie nielegalnemu handlowi bronią" - powiedział.

Podkreślił, że polscy żołnierze wypełniają zadania związane z członkostwem Polski w NATO i UE. Mówił też, że nie wolno dopuścić, by w działaniach obu tych organizacji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności dochodziło do konkurencji i sporów kompetencyjnych.

Szef MON powiedział, że polscy żołnierze, służąc w unijnej misji we Włoszech, strzegą także bezpieczeństwa Polski. "To niezwykle ważne, by okazywać sojuszniczą solidarność" - powiedział.