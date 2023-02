Prezydent Duda: B9 będzie rozmawiać o oczekiwaniach wobec szczytu NATO w Wilnie

W ramach Bukaresztańskiej Dziewiątki będziemy dyskutować o tym, co chcemy uzyskać na szczycie NATO w Wilnie; omówimy sytuację na Ukrainie i dalsze wsparcie dla tego kraju - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent na briefingu po spotkaniu z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem, zwracał uwagę na szczególny moment, w którym znalazła się Polska. Wskazywał, że w przyszłym tygodniu w Warszawie odbędzie się szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki z udziałem prezydenta USA Joe Bidena. B9 zrzesza Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry.

"To bardzo ważny moment, aby podyskutować ostatecznie na temat tego, co chcemy uzyskać i jakie decyzje chcemy podjąć na szczycie NATO w Wilnie" - mówił Duda. Podkreślił, że będzie to także okazja do omówienia sytuacji na Ukrainie i tego, w jaki sposób dalej wspierać ten kraj.

"O tym mówiliśmy dziś z panem premierem (Wielkiej Brytanii)" - relacjonował prezydent.

Podziękował Sunakowi za udział w koalicji czołgowej i przekazanie Ukrainie czołgów Challenger. "To jest bardzo ważny element wzmocnienia obrony Ukrainy" - mówił Duda. Przypomniał, że w tej chwili w Polsce trwają szkolenia ukraińskich żołnierzy na czołgach Leopard.