Prezydent Duda: będziemy lobbowali, by przyznać Ukrainie status państwa kandydującego do UE (aktualizacja)

Będziemy lobbowali wśród państwach Unii Europejskiej, by jak najszybciej przyznać Ukrainie status państwa kandydującego do Unii Europejskiej - mówił w środę prezydent Andrzej Duda po spotkaniu w Bratysławie z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą.

Prezydent Andrzej Duda składa w środę oficjalną wizytę na Słowacji, gdzie spotkał się m.in. z prezydent Zuzaną Czaputovą. Na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Dudą prezydent Słowacji przekazała, że głównym tematem rozmów była sytuacja na Ukrainie.

Czaputova zaznaczyła, że niesprowokowana przez Ukrainę agresja rosyjska jest bezprecedensowa. "Jest to wojna, która narusza prawo międzynarodowe w sposób brutalny" - powiedziała prezydent Słowacji.

Podkreśliła, że Słowacja i Polska - jako kraje sąsiadujące z Ukrainą - odczuwają skutki rosyjskiej inwazji m.in. w postaci napływających uchodźców wojennych. Na Słowację - jak przekazała - przybyło 400 tysięcy uchodźców, z czego 70 tysięcy zostało w tym państwie.

"Obydwa kraje starają się wspomóc wojskowo Ukrainę, aby mogła bronić swojej suwerenności. Rosja musi zatrzymać tę wojnę, która nie ma żadnego sensu" - powiedziała prezydent Słowacji.

Zaznaczyła, że jednym z możliwych sposobów nacisku na Rosję są sankcje. Podkreśliła, że Słowacja jednoznacznie opowiada się za jednością całej Unii Europejskiej w tej kwestii i że dotyczy to także embarga na rosyjską ropę. "Musieliśmy postarać się i o dobudowanie infrastruktury i zmianę technologii, ale zgodnie z jednolitym podejściem Unii Europejskiej" - zaznaczyła. "Wierzę, że każdy dzień okresu przejściowego wykorzystamy do dywersyfikacji źródeł" - powiedziała.

"Bardzo ważna jest jedność całego świata demokratycznego i Unii Europejskiej" - mówiła Czaputova podkreślając jednocześnie, że postawa Węgier w tej sprawie jest dla niej zawodem i rozczarowaniem.

Prezydent Słowacji zaznaczyła, że zarówno jej kraj, jak i Polska, wspierają Ukrainę w jej staraniach o otrzymanie statusu kraju kandydującego do UE. Oceniła, że byłby "to bardzo ważny krok dla wsparcia Ukrainy i wzmocnienia pokoju w Europie".

"Zaproponowałam panu prezydentowi, abyśmy razem odwiedzili niektórych liderów krajów zachodnich, którzy mają bardziej wstrzemięźliwą postawę, jeśli chodzi o status kandydacki w Unii Europejskiej dla Ukrainy" - oświadczyła Czaputova.

Prezydent Słowacji dziękowała też polskiemu przywódcy za przejęcie przez Polskę "patrolowania przestrzeni powietrznej nad Republiką Słowacką" oraz wyraziła nadzieję co do połączenia gazowego między oboma krajami. "Mam nadzieję, że latem uda nam się dobudować połączenie interkonektora gazowego w kierunku do Polski co wzmocni naszą niezależność i dywersyfikacje nośników energii" - powiedziała.

Prezydent Duda podkreślił, że współpraca między Polską i Słowacją układa się bardzo dobrze. "Cieszę się, że możemy nawzajem na siebie liczyć, bo ten trudny czas, w jakim się w tej chwili znaleźliśmy, znalazły się nasze kraje, nasze narody pokazuje, że możemy na siebie liczyć jako sąsiedzi" - mówił polski przywódca.

Podkreślił, że ta przyjaźń sąsiedzka procentuje w wielu obszarach jak np. bezpieczeństwo. "Cieszę się, że już niedługo interkonektor gazowy nas połączy i dzięki temu będzie możliwe wzajemne zasilanie gazem, zarówno Polska będzie mogła przesyłać gaz na Słowację, jak i Słowacja będzie mogła w razie potrzeby przesyłać gaz do Polski" - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent zapewnił, że w Polsce stosunek do wojny w Ukrainie jest jednoznaczny - trzeba pomagać uciekającym Ukraińcom. "Trzeba pomóc tym, którzy z Ukrainy uciekają chroniąc się przed śmiercią, chroniąc się przed wojną, przed gwałtem. Dlatego ponad 3 miliony 260 tysięcy ludzi z Ukrainy przekroczyło polską granicę. I ponad 2 miliony z nich, głównie kobiety i dzieci, są w tej chwili w Polsce" - wskazał Andrzej Duda.

I przypomniał, że Polska potrzebuje finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej. "Powinny powstać specjalne fundusze, które powinny być przekazane proporcjonalnie do liczby uchodźców, którzy są w danym kraju. (...) Uważam, że wymaga tego zwykła uczciwość, także i w polityce, aby wreszcie było to zrealizowane. Oczekujemy tego od Unii Europejskiej, że ta polityka zostanie wreszcie wdrożona" - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że Polska wspiera Ukrainę zarówno humanitarnie, jak i militarnie, wysyłając do naszych wschodnich sąsiadów sprzęt wojskowy, aby mogli bronić swojego kraju. Zwracał uwagę, że Ukraińcy bronią również Europy, a szczególnie naszej części Europy, przed "ambicjami i imperialnymi działaniami dzisiejszej Rosji". "Poparcie dla tej polityki w Polsce jest absolutnie jednoznaczne" - zapewnił.

"Wiemy także, że bardzo potrzebne jest społeczeństwu Ukrainy dzisiaj to, aby odczuwało ono akceptację Zachodu, dlatego idea tego, aby przyznać Ukrainie status państwa kandydującego do Unii Europejskiej jest tak ważna" - zauważył prezydent.

Poinformował, że przyjął propozycję prezydent Słowacji, aby "podjąć swoistą misję lobbingu za Ukrainą wśród naszych koleżanek i kolegów w państwach Unii Europejskiej na Zachodzie Europy". "Zwłaszcza tam, gdzie są wątpliwości, co do tego, czy Ukraina powinna szybko ten status kandydata dostać" - zaznaczył Andrzej Duda.

"My nie mamy żadnych wątpliwości, że (Ukraina) powinna ten status dostać jak najszybciej i będziemy się w różnych miejscach o to ubiegali, będziemy przekonywali do tego, aby Ukraina to poparcie zyskała" - podkreślił.

Na początku kwietnia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wręczyła prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu dokumenty, których wypełnienie przez stronę ukraińska jest konieczne, by KE mogła formalnie przedstawić Radzie Europejskiej opinię dotyczącą uznania Ukrainy za państwo kandydujące do UE.

Pod koniec kwietnia ukraińska wicepremier Olha Stefaniszyna powiedziała, że dokumenty, które Ukraina do tej pory przekazała UE zostały już zweryfikowane. Stefaniszyna dodała, że Ukraina spodziewa się, iż przywódcy UE podczas posiedzenia Rady Europejskiej zaplanowanego na 23-24 czerwca zgodzą się na przyznanie Kijowowi statusu kandydata do członkostwa we Wspólnocie.