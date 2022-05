Prezydent Duda: była prezydent Chorwacji nazywana jest matką Trójmorza

Była prezydent Chorwacji Kolinda Grabar–Kitarović nazywana jest matką Trójmorza - podkreślił prezydent Andrzej Duda, który odznaczył ją we wtorek Orderem Orła Białego. Efekty Inicjatywy Trójmorza są zbawieniem dla regionów - zaznaczył.

Prezydent Duda podczas uroczystości w Domu Trójmorza w Davos wspominał pierwsze spotkanie z byłą prezydent Chorwacji w Krakowie, niedługo po wygranych przez niego wyborach w 2015 r. "Wtedy właśnie po raz pierwszy pani prezydent powiedziała, że widzi taką potrzebę rozwinięcia współpracy międzynarodowej w naszej części Europy" - mówił.

Jak opowiadał, Grabar-Kitarović wskazywała wtedy, że dobrze było połączyć gazoporty obu krajów - w Polsce na ukończeniu była budowa terminalu LNG w Świnoujściu, a na chorwackiej wyspie Krk w planach był pływający terminal. "Mnie się ta idea ogromnie spodobała, ale pamiętam, zaproponowałem, żeby rozwinąć ją jeszcze o różne formy połączeń między naszymi krajami" - wspominał Andrzej Duda.

Grabar-Kitarović w ocenie prezydenta "błyskawicznie poszła za ciosem". Zorganizowała pierwszy szczyt Trójmorza, który odbył się w Nowym Jorku, a w następnym roku zaprosiła głowy państw do Dubrovnika. Jak przypomniał, w 2017 r. do Warszawy na szczyt Trójmorza udało się zaprosić ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa "i to rzeczywiście był przełom".

"Nie wiem czy pani prezydent wie, ale politycy, ludzie między innymi ze Stanów Zjednoczonych, z różnych think-tanków i politycy administracji amerykańskiej mówią o pani prezydent, że jest pani matką Trójmorza. Jest to niewątpliwie szczera prawda" - powiedział prezydent Duda.

Podkreślił też, że dziś nie trzeba się wysilać, aby pokazać, co Trójmorze przez siedem lat przyniosło tej części Europy. Wymienił m.in. inwestycje drogowe i kolejowe, a także wzrastające bezpieczeństwo energetyczne. Kolejne interkonektory, jak mówił, "powodują, że niebezpieczeństwo szantażu gazowego, z jakim przecież spotkaliśmy się już w naszej części Europy, gwałtownie spada".

"Dzisiaj współpraca Trójmorza toczy się na poziomie prezydenckim, toczy się na poziomie rządowym, toczy się także na poziomie regionalnym, samorządowym. Dzisiaj ludzie patrzą na efekty Trójmorza, które są zbawieniem dla regionów, chociażby w Polsce" - podkreślił prezydent.