Prezydent Duda: chcemy, żeby zebrała się przynajmniej brygada pancerna dla Ukrainy

Chcemy, żeby zebrała się przynajmniej brygada pancerna dla Ukrainy; mamy nadzieję, że może uda się sformułować kilka brygad - mówił w środę w Brukseli prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem w Brukseli mówił m.in. o wsparciu dla Ukrainy. Podkreślił, że w ramach działań sojuszniczych na Ukrainę dostarczane są w tej chwili z Wielkiej Brytanii czołgi Challenger. "To także czołgi z Kanady, które już w tej chwili przybyły, Leopardy, to będą czołgi od nas z Polski, to oczywiście czołgi i dodatkowa infrastruktura z Niemiec, która też została Ukrainie obiecana. To bardzo nowoczesne czołgi - Leopard wersja 2A6" - wymieniał.

"Bardzo jesteśmy za te donacje wdzięczni. Chcemy, żeby zebrała się przynajmniej brygada pancerna dla Ukrainy. Mamy nadzieję, że może uda się sformułować kilka brygad""- mówił Duda.

Przypomniał, że dwa dni temu odwiedził 10. Brygadę Kawalerii Pancernej w Świętoszowie na Dolnym Śląsku, gdzie ukraińscy czołgiści przygotowywani są do obsługi czołgów Leopard. "Współdziałają tam z naszymi instruktorami instruktorzy z Norwegii, Kanady, więc ta współpraca sojusznicza w przygotowaniu żołnierzy ukraińskich jest pełna" - wskazał prezydent, dziękując przy tym sekretarzowi generalnemu oraz sojusznikom.

Prezydent poinformował, że z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem rozmawiał także o swoich spotkaniach w najbliższych dniach. Przypomniał, że odwiedzi m.in. Londyn, gdzie spotka się z premierem Rishim Sunakiem oraz królem Wielkiej Brytanii Karolem III. "Będę również na konferencji w Monachium, gdzie spodziewam się spotkania w formule, którą my nazywamy Trójkątem Weimarskim. To będzie spotkanie z Emmanuelem Macronem, prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem" - mówił.

"Będziemy dyskutowali o współpracy, budowaniu sfery bezpieczeństwa, jedności Sojuszu, tego wszystkiego, co w tym momencie jest dla nas najważniejsze" - zapowiedział Andrzej Duda.