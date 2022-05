Prezydent Duda: Egipt stanowi atrakcyjne miejsce dla polskich przedsiębiorców i inwestorów

Egipt stanowi atrakcyjne miejsce dla polskich przedsiębiorców i inwestorów, dlatego jest dla Polski głównym partnerem gospodarczym w tej części świata - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia Polsko-Egipskiego Forum Gospodarczego w Kairze.

Prezydent przyznał, że żywi nadzieję, iż uczestnictwo polskich i egipskich przedsiębiorstw w organizowanym w poniedziałek w Kairze Forum przyczyni się do nawiązania wielu nowych kontaktów oraz będzie stanowiło istotny czynnik dynamizujący wzajemne stosunki handlowe i inwestycyjne.

Andrzej Duda wskazywał, że Egipt - jako jedna z najprężniej rozwijających się gospodarek wśród państw afrykańskich oraz największy kraj arabski - stanowi atrakcyjne miejsce dla polskich przedsiębiorców i inwestorów. "Między innymi dzięki tym walorom Egipt jest dla Polski głównym partnerem gospodarczym w tej części świata oraz stanowi dla naszych przedsiębiorców naturalną bramę do pozostałych rynków państw afrykańskich i arabskich" - mówił.

Prezydent zwrócił uwagę, że ubiegły rok był najlepszym okresem w historii wymiany handlowej między naszymi krajami, przebijając o ok. 8 proc. wynik z dotychczas najlepszego, przedpandemicznego roku 2019. "Biorąc jednak pod uwagę wartość wymiany handlowej w 2021 roku, wynoszącej nieco ponad 700 milionów dolarów i biorąc pod uwagę wielkość naszych krajów, dostrzegam bardzo duży potencjał do dalszego wzmacniania współpracy w tym obszarze. W szczególności - do poszukiwania synergii gospodarczych pomiędzy rynkiem polskim a rynkiem egipskim" - zaznaczył.

"Pogłębianie relacji między zaufanymi partnerami jest w mojej opinii niezmiernie ważne, zwłaszcza w sytuacji załamania się globalnej architektury bezpieczeństwa, światowych problemów z ochroną środowiska czy też problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Liczę zatem na to, że polscy eksporterzy będą mieli łatwy, dogodny dostęp do egipskiego rynku, tak, abyśmy mogli w dalszym ciągu sprawnie rozwijać obopólnie korzystne kontakty biznesowe" - oświadczył prezydent Duda.

Podkreślił, że zależy mu na wielowymiarowym rozwoju naszych relacji gospodarczych - tak, by nie ograniczały się jedynie do wymiany handlowej, ale obejmowały także bardziej zaawansowane formy współpracy, w tym transfer technologii i inwestycje.

"Pragnę zapewnić naszych egipskich przyjaciół, że Polska ma w ofercie zaawansowane technologicznie produkty i innowacyjne usługi, między innymi w takich sektorach jak telekomunikacja i informatyka, inteligentne miasta, technologie medyczne, produkcja rolno-spożywcza, zarządzanie procesami przemysłowymi czy wreszcie energetyka w szerokim tego słowa znaczeniu" - powiedział prezydent, wskazując, że gospodarki Polski i Egiptu są komplementarne, co otwiera możliwości współpracy w wielu sektorach.