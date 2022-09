Prezydent Duda: istnieje możliwość zacieśnienia relacji pomiędzy Polską a Nigerią na wielu polach

Istnieje możliwość zacieśnienia relacji pomiędzy Polską a Nigerią na wielu polach; polska gospodarka jest w stanie zaoferować nigeryjskim partnerom produkty, które do tej pory były importowane do Nigerii z Rosji, czy Chin, a łańcuchy dostaw uległy w ostatnich latach zaburzeniu – mówił we wtorek w Abudży prezydent Andrzej Duda.

Polski przywódca wziął tam udział w spotkaniu pod nazwą "Nowe drogi współpracy polsko-nigeryjskiej" z przedstawicielami nigeryjskiego biznesu, absolwentami polskich uczelni oraz władzami lokalnymi.

Prezydent przekonywał, że ostatnie 60 lat - od kiedy Polska i Nigeria ustanowiły relacje dyplomatyczne - to historia bardzo dobrej współpracy między oboma państwami.

"Cieszę się, że tutaj jestem, choć mam świadomość, że w trudnych czasach. Wojna, która toczy się tuż za naszą granicą dzisiaj na Ukrainie w wyniku rosyjskiej napaści na ten kraj wywołała wiele trudności, wstrząsów i kryzysów w przestrzeni europejskiej i światowej. Myślę tutaj przede wszystkim o kryzysie energetycznym, który jest faktem i kryzysie żywnościowym, który jest ogromnym zagrożeniem" - powiedział Duda.

Wskazywał, że Polska - przez swoje historyczne doświadczenia - wie, czym jest rosyjski imperializm i rosyjska brutalna napaść. "Wspieramy absolutnie i bezapelacyjnie dzisiaj Ukrainę na każdym polu. Wspieramy państwo ukraińskie na arenie międzynarodowej w jego obronie swojej niepodległości, swoich praw i swojej międzynarodowej pozycji, w obronie prawa międzynarodowego. Wspieramy obywateli Ukrainy, naszych sąsiadów, m.in. przyjmując ich w naszych domach w Polsce, dając im schronienie. Ale wspieramy także i ukraińską armię, wspieramy obrońców Ukrainy, niosąc im pomoc i zaopatrując ich w uzbrojenie" - wyliczał prezydent.

Podkreślił, że pomagamy Ukrainie, ponieważ mamy pewność, że ten kraj i jego naród zostali napadnięci bez żadnego powodu, z przyczyn imperialnych i kolonialnych. Zwracał też uwagę na globalne skutki rosyjskiej napaści na Ukrainę. "To właśnie wojna na Ukrainie grozi przede wszystkim Afryce potencjalnym kryzysem żywnościowym. Dlatego cieszy memorandum, które podpisaliśmy dzisiaj z władzami Nigerii na współpracę pomiędzy naszymi krajami właśnie w dziedzinie rolnictwa" - powiedział Duda.

"Wierzę, że nasza współpraca i ta wizyta przyczyni się do wypełnienia przynajmniej niektórych łańcuchów gospodarczych, które przez wojnę i wcześniejszą pandemię koronawirusa uległy nadwyrężeniu lub zerwaniu. Wierzę w to, że polska gospodarka i polscy przedsiębiorcy są w stanie zaoferować swoim nigeryjskim partnerom produkty, które bardzo często do tej pory były importowane do Nigerii czy to z Rosji, czy to z Chin, a łańcuchy dostaw uległy w ostatnich latach zaburzeniu" - oświadczył polski przywódca.

Jak mówił, w ostatnich dwóch latach współpracy polsko-nigeryjskiej na rynku energii eksport z Nigerii do Polski wzrósł o ponad 55 proc. "W sektorze energetycznym Nigeria oferuje Polsce swoje energetyczne surowce, w które jest bogata, a Polska może zaoferować swoje ogromne doświadczenie i wysokie technologie, jeżeli chodzi o przemysł wydobywczy" - dodał.

"Nie mam wątpliwości, że istnieje możliwość zacieśnienia relacji pomiędzy Polską a Nigerią na polach współpracy edukacyjnej, naukowej, w zakresie obronności i przemysłu obronnego, kultury i wielu innych" - oświadczył Duda.

Z Abudży Aleksandra Rebelińska

