Prezydent Duda: jesteśmy zdeterminowani by zrealizować w Polsce inwestycję dotyczącą drogi Via Carpatia

Mogę wszystkich naszych węgierskich przyjaciół zapewnić, że polski rząd jest zdeterminowany, aby zrealizować we wschodniej Polsce inwestycję dotyczącą budowy drogi Via Carpatia - powiedział w czwartek w Budapeszcie prezydent Andrzej Duda.

Polska para prezydencka przebywa tego dnia z wizytą na Węgrzech. Prezydent Duda spotkał się już z prezydentem Węgier Janosem Aderem.

Duda podkreślił na konferencji prasowej po tym spotkaniu, że rozmowa dotyczyła m.in. infrastruktury. "Zdawałem relację z tego, jak wygląda realizacja tej najważniejszej z punktu widzenia naszej relacji drogi - Via Carpatii, która ma połączyć granicę polsko-słowacką z granicą polsko-litewską poprzez de facto całą wschodnią Polskę" - powiedział prezydent.

Jak dodał, to jest ponad 500 km inwestycji, "która w tej chwili jest w trakcie realizacji".

Duda podkreślił, że inwestycje są realizowane terminowo. "I mogę wszystkich naszych węgierskich przyjaciół zapewnić, że polski rząd jest zdeterminowany do tego, aby tę inwestycję we wschodniej Polsce zrealizować. I że rzeczywiście powstanie w całości trasa, którą będzie można od Słowacji przez całą Polskę przejechać na Litwę, odwiedzić Wilno i kolejne kraje bałtyckie" - zaznaczył prezydent.

"Dla mnie osobiście ta inwestycja także jest ogromnie ważna, nie tylko ze względu na to, że będzie przebiegała przez Polskę wschodnią, gdzie to rozwiązanie infrastrukturalne jest niezwykle korzystne i niezwykle potrzebne, ale także dlatego, że jest to realizacja programu inwestycyjnego współpracy w ramach Trójmorza" - podkreślił Duda.

Wyraził nadzieję, "że jej zrealizowanie w całości przyniesie nam tutaj epokową zmianę, jeżeli chodzi o możliwości komunikacyjne, jeżeli chodzi o transport i komunikację samochodową".

"Z wielką satysfakcją przyjąłem informację, którą przekazał mi pan prezydent (Ader), że Węgry kończą budowę swojej części Via Carpatii. Bardzo się z tego cieszę" - zaznaczył Andrzej Duda.