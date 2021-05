Prezydent Duda ma nadzieję, że niebawem wymiana gospodarcza Polski i Turcji sięgnie 10 mld dolarów rocznie

Mam nadzieję, że niebawem wymiana gospodarcza między Polską a Turcją osiągnie poziom 10 mld dolarów rocznie; chciałbym, aby też polskie firmy zajęły poważne miejsce na rynku tureckim - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Po spotkaniu w Ankarze z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem, Andrzej Duda wyraził nadzieję, że niebawem wymiana gospodarcza między Polską a Turcją osiągnie poziom 10 mld dolarów rocznie. Ocenił, że rosnąca współpraca gospodarcza daje w tej kwestii nadzieję.

"Tureckie firmy z powodzeniem od wielu lat działają na rynku polskim, w Polsce realizowanych jest wiele projektów inwestycyjnych chociażby w ramach Inicjatywy Trójmorza. Inwestycje drogowe - Via Carpatia, Via Baltica, inwestycje kolejowe, planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i związana z tym rozbudowa sieci kolejowej i drogowej (...) to jest duże pole do popisu dla firm tureckich, ich udziału w przetargach, które będą prowadziły do realizacji tych inwestycji" - powiedział polski prezydent.

Podkreślił, że chciałby również, aby "też polskie firmy mogły zająć poważne miejsce na rynku tureckim".