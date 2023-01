Prezydent Duda: mam nadzieję, że głos prezydenta Zemana będzie nadal słyszalny w przestrzeni polityki europejskiej

Mam nadzieję, że prezydent Czech Milosz Zeman nie przechodzi na polityczną emeryturę w pełni tego słowa znaczeniu i że jego głos będzie nadal słyszalny w przestrzeni polityki, zarówno czeskiej, jak i europejskiej oraz transatlantyckiej - mówił we wtorek w Nachodzie prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda zaznaczył, że mają z Zemanem bardzo zbliżona ocenę sytuacji w Ukrainie; stwierdził, że obecnie w ich przekonaniu nie widać perspektywy na "spokojne polityczne zakończenie tego konfliktu" poprzez rozwiązanie polityczne - chyba, że do tego rozwiązania skłoni strony jakiś bardzo poważny międzynarodowy partner, który będzie pełnił rolę mediatora.

We wtorek w czeskim Nachodzie przy granicy z Polską prezydent Duda spotkał się z kończącym dziesięcioletnie urzędowanie prezydentem Czech Miloszem Zemanem. Na pożegnalne spotkanie do Nachodu zaprosił Dudę i Zemana wieloletni burmistrz miasta Jan Birke.

Andrzej Duda wyraził wdzięczność, że on i jego żona zostali przyjęci przez czeską parę prezydencką na zakończenie służby Zemana jako prezydenta Czech. Podkreślił, że w czasie jego prezydentury nie tylko bardzo dobrze współpracowali, ale też dobrze poznali się jako ludzie. Jak zaznaczył, jest to "sympatyczna i dobra znajomość", w trakcie której wymieniali poglądy na wiele spraw.

"Dziękuję też panu prezydentowi, za to, że przez te wszystkie lata dzielił się ogromnym politycznym doświadczeniem, jakie ma z wielu pełnionych na przestrzeni - śmiało mogę powiedzieć dziesięcioleci czeskiej polityki funkcji - to doświadczenie jest rzeczywiście ogromne" - powiedział prezydent.

"I mam nadzieję, że pan prezydent nie przechodzi na polityczną emeryturę w pełni tego słowa znaczeniu, tylko, że jego głos będzie nadal słyszalny w przestrzeni polityki zarówno czeskiej, jak i polityki europejskiej i transatlantyckiej, bo jest to na pewno głos ważny i w każdym przypadku wart wysłuchania i wzięcia pod uwagę przy rozważaniu różnych kwestii" - dodał Andrzej Duda.

Podkreślił, że we wtorek z uwagą wysłuchał słów Zemana dotyczących oceny sytuacji na Ukrainie. Dodał, że jako prezydent państwa graniczącego z Ukrainą na bieżąco analizuje sytuację wojenną i ma bardzo zbliżoną diagnozę do jego poglądu.

"Nie widać dzisiaj w naszym przekonaniu na Ukrainie perspektywy na jakieś spokojne polityczne zakończenie tego konfliktu, przerwanie rosyjskiej agresji na Ukrainie poprzez rozwiązanie polityczne - chyba, że do tego rozwiązania skłoni strony jakiś bardzo poważny międzynarodowy partner, który będzie tutaj mediatorem w tej sytuacji, która tam jest, by jakoś doprowadzić do zakończenia tej rosyjskiej agresji na Ukrainie, tego konfliktu zbrojnego" - oświadczył.

Dodał, że jest dla niego zrozumiałe to, że Ukraińcy nie dopuszczają innej możliwości niż tylko powrót do pełnego przestrzegania prawa międzynarodowego, czyli odzyskania przez nich kontroli nad wszystkimi swoimi ziemiami - czyli wycofania się Rosjan ze wszystkich okupowanych terytoriów Ukrainy.

Duda poinforMował także, że rozmawiali z Zemanem m.in. o kwestiach samorządowych i infrastrukturalnych.