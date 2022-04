Prezydent Duda: musimy wzmocnić bezpieczeństwo Polski swoimi własnym siłami

Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy wzmocnić bezpieczeństwo Polski swoimi własnym siłami - powiedział w piątek w Watykanie prezydent Andrzej Duda. To wymaga nakładów z naszej strony, to wymaga modernizacji naszej armii - wskazał prezydent.

Prezydent pytany był w piątek na konferencji prasowej, czy obawia się o przyszłe bezpieczeństwo Polski oraz czego oczekuje od NATO. Prezydent przypomniał, że kilka dni temu w Polsce przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

"Po raz kolejny bardzo mocno powtórzył, że jakikolwiek atak na państwo NATO automatycznie uruchamia art. 5. W związku, z czym mogę powiedzieć tak: o bezpieczeństwo Polski jestem spokojny, jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, dzisiaj na ternie Polski stacjonują wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego, stacjonują żołnierze amerykańscy. To jest także elitarna 82. Dywizja armii Stanów Zjednoczonych, w związku z tym nie widzę dzisiaj bezpośredniego niebezpieczeństwa dla mojego kraju" - podkreślił prezydent.

Dodał, że "ma pewność, co do jednego - musimy wzmocnić nasz potencjał obronny". Wskazał, że "to wymaga nakładów z naszej strony, to wymaga modernizacji naszej armii".

"Kiedy patrzy się na to, co się stało na Ukrainie, że Rosja zaatakowała w sposób brutalny państwo, które w żaden sposób jej do tego nie sprowokowało, które nie wykonało żadnego agresywnego gestu wobec Rosji (....). Zabija się dzisiaj cywilów na Ukrainie, bombarduje się domy, w których mieszkają ludzie, bombarduje się instytucje kultury, bombarduje się szpitale. Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy wzmocnić bezpieczeństwo Polski swoimi własnym siłami" - zaznaczył Duda.

Prezydent pytany był też o to, że "Watykan często mówi o potrzebie wypracowania dla Putina honorowego rozwiązania" oraz - czy na arenie międzynarodowej jest to w ogóle brane pod uwagę.

"Nie ma honoru dla ludzi bez honoru" - odpowiedział prezydent Duda.

