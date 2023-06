Prezydent Duda: powinniśmy umożliwić Ukrainie politycznie dołączyć do wspólnoty Zachodu

Ukraińcy chcą politycznie dołączyć do wspólnoty Zachodu, powinniśmy im to umożliwić; dzisiaj wielkim oczekiwanie władz Ukrainy jest przedstawienie bardzo konkretnej perspektywy przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział w poniedziałek, w Paryżu, prezydent Andrzej Duda.

Prezydent składa jednodniową wizytą Paryżu, gdzie spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem; weźmie też udział w szczycie Trójkąta Weimarskiego wraz z prezydentem Francji oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Na wspólnej konferencji prasowej Duda podkreślił, że Polska, Niemcy i Francja są "dzisiaj absolutnie złączone wspólnym interesem". "Nie tylko wszyscy jesteśmy członkami UE i Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale przede wszystkim wszyscy stoimy dzisiaj bardzo mocno przy Ukrainie z jedną absolutną świadomością, a mianowicie, że Rosja nie może wygrać tej wojny" - powiedział.

Mówił, że dla bezpieczeństwa całej Europy, przyszłości UE fundamentalne znacznie ma to, żeby rosyjski imperializm został zgaszony, aby Rosja nigdy więcej nie miała potencjału i możliwości zaatakowania innego państwa, poszerzania swojej strefy wpływów kosztem życia ludzkiego, kosztem majątków innych ludzi, innych krajów, kosztem suwerenności, niepodległości innych państw.

Duda mówił, że Polska po latach starań stała się częścią wspólnoty krajów demokratycznych Zachodu. "Dzisiaj Ukraińcy chcą tego samego, chcą politycznie dołączyć do wspólnoty Zachodu, powinniśmy im to umożliwić i to jest m.in. temat naszego dzisiejszego spotkania - zarówno przyszłe członkostwo Ukrainy w UE, jak również, nie mam co do tego wątpliwości, przyszłe członkostwo Ukrainy także i w Sojuszu Północnoatlantyckim" - powiedział prezydent.

Zaznaczył przy tym, że jest pytanie, o to w którym momencie to będzie możliwe.

Prezydent powiedział też, że ma nadzieję, iż dzięki wsparciu Europy Ukraina przeprowadzi skuteczną kontrofensywę. Dodał, że jego zdaniem, tym zwycięstwem armii ukraińskiej będzie wyparcie rosyjskich sił wojskowych ze wszystkich terenów okupowanych, czyli ze wszystkich ziem Ukrainy, które są międzynarodowo uznane jako terytorium Ukrainy. "Tak powinna, w moim przekonaniu, zakończyć się ta wojna" - podkreślił.

Zapowiedział, że podczas rozmów w formacie Trójkąta Weimarskiego poruszany będą tematy dalszej pomocy Ukrainie, kształtu tzw. koalicji samolotowej. "Ale przede wszystkim w jaki sposób stworzyć dla Ukrainy realną perspektywę przystąpienia do NATO w przyszłości, takie jest dzisiaj wielkie oczekiwanie władz Ukrainy, prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i ukraińskiego społeczeństwa. Chcą otrzymać od nas bardzo konkretną perspektywę przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślił polski prezydent.