Prezydent Duda przekazał papieżowi zaproszenie do Polski

Przekazałem Ojcu Świętemu zaproszenie do Polski; to byłoby spotkanie nie tylko z Polakami, ale także ekumeniczne spotkanie z naszymi gośćmi z Ukrainy - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda po audiencji u papieża Franciszka.

"Przekazałem Ojcu Świętemu zaproszenie do Polski. Po raz kolejny powiedziałem, że my zawsze z otwartymi ramionami na Ojca Świętego czekamy" - powiedział mediom prezydent. Zaznaczył, że za każdym razem, kiedy jest w Watykanie, zaprasza papieża Franciszka, by odwiedził nasz kraj.

Relacjonował, iż podczas audiencji wskazał, że w związku z inwazją Rosji na Ukrainę do Polski przybyło wielu uchodźców, więc jego wizyta byłaby sposobnością do spotkania z dwoma narodami.

"Dwa miliony obywateli Ukrainy znajduje się w Polsce, razem z nami mieszka. Na pewno byłoby to nie tylko spotkanie z Polakami, ale byłoby to też ekumeniczne spotkanie z naszymi gośćmi z Ukrainy, których z całą pewnością byłyby na spotkaniach z Ojcem Świętym również dziesiątki, setki tysięcy" - stwierdził Andrzej Duda.