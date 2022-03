Prezydent Duda przybył do Bułgarii; we wtorek spotka się z prezydentem Radewem

Prezydent Andrzej Duda przybył w poniedziałek wieczorem do Bułgarii, gdzie we wtorek spotka się z prezydentem tego kraju Rumenem Radewem. Bułgaria to drugi przystanek na trasie politycznych konsultacji polskiego prezydenta z przywódcami państw regionu przed szczytem NATO.

Serię spotkań prezydenta Dudy z partnerami w regionie rozpoczęły w poniedziałek rozmowy z prezydent Mołdawii Maią Sandu. Z Mołdawii prezydent RP udał się do Bułgarii, gdzie we wtorek spotka się z prezydentem Radewem. Następnie Andrzej Duda odwiedzi Rumunię, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Klausem Iohannisem.

W Kiszyniowie, po spotkaniu z prezydent Sandu, Duda poinformował o przyznaniu Mołdawii przez polski rząd 20 mln euro nieoprocentowanego kredytu, aby ułatwić poradzenie sobie z trudnościami. Zapowiedział, że będzie osobiście rozmawiał z przedstawicielami instytucji europejskim na temat otwarcia szerzej rynku UE dla produktów z Mołdawii. Zapewnił także o wsparciu dla aspiracji europejskich Mołdawii.

Jak poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch wizyty prezydenta w Mołdawii, Bułgarii i Rumunii odbywają się w ramach konsultacji przed szczytem NATO i rozmową z prezydentem USA Joe Bidenem.

Szczyt NATO z udziałem prezydenta USA odbędzie się w czwartek w Brukseli. Jak informował wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz oraz Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, Polska na szczycie NATO w Brukseli formalnie zgłosi propozycję misji pokojowej na Ukrainie wraz ze szczegółowym pakietem rozwiązań.

Biały Dom podał, że prezydent Biden w piątek przybędzie do Warszawy, po czym w sobotę spotka się z prezydentem Dudą. Tematem rozmów będzie m.in. kryzys humanitarny wywołany przez rosyjską inwazję na Ukrainę.

Z Sofii Aleksandra Rebelińska