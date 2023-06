Prezydent Duda przybył do Holandii; odbędzie konsultacje przed szczytem NATO

Prezydent Andrzej Duda przybył we wtorek po południu do Holandii, gdzie odbędzie konsultacje przed szczytem NATO w Wilnie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz prezydentami Rumunii i Litwy i premierami Holandii, Belgii, Norwegii i Albanii.

We wtorkowym spotkaniu w Hadze uczestniczyć będą: prezydent Andrzej Duda, premier Holandii Mark Rutte, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, prezydent Rumunii Klaus Iohannis, prezydent Litwy Gitanas Nauseda, premier Norwegii Jonas Gahr Store, premier Belgii Alexander De Croo i premier Albanii Edi Rama.

Podczas briefingu przed wylotem, Duda przekazał, że głównym tematem spotkania będzie zaplanowany na 11-12 lipca szczyt NATO w Wilnie. Zapowiedział, że razem z prezydentami Rumunii i Litwy będzie przedstawiał stanowisko naszego regionu przywódcom państw zachodniej Europy. Podkreślił, że chce, by zbliżający się szczyt Sojuszu doprowadził do wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki.

Prezydent mówił też o relokacji sił rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera do Białorusi. "To są dla nas negatywne sygnały, które na pewno bardzo mocno chcemy postawić także naszym sojusznikom" - podkreślił polski prezydent i w tym kontekście przypomniał ustalenia ubiegłorocznego szczytu NATO w Madrycie dotyczące m.in. szybkiego reagowania, planów obronnych, szybszej relokacji żołnierzy i zwiększenia sił grup batalionowych, które stacjonują w tej części Europy.

Duda zapowiedział, ze podczas spotkania w Hadze liderzy zajmą się najbardziej palącymi tematami, czyli zwiększeniem wydatków na obronność w NATO, wzmocnieniem wschodniej flanki i przyjęciem do Sojuszu Szwecji, a także ścieżką Ukrainy do członkostwa w organizacji. "Mam nadzieję, że to będzie kolejne udane spotkanie robocze przygotowujące nas do szczytu NATO w Wilnie" - dodał.

Z Hagi Aleksandra Rebelińska