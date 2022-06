Prezydent Duda przybył do Portugalii, gdzie spotka się z prezydentem Rebelo de Sousą

Prezydent Andrzej Duda przybył w środę późnym wieczorem do Portugalii, gdzie w Bradze spotka się z prezydentem tego kraju Marcelo Rebelo de Sousą.To początek podróży Andrzeja Dudy po południowej Europie. Celem wizyt jest lobbowanie za jak najszybszym przyznaniem Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE.

Początkowo, polskiemu przywódcy towarzyszyć miała prezydent Słowacji Zuzana Czaputova, jednak - jak poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot - jej udział został odwołany z uwagi na zakażenie koronawirusem.

Jeszcze w środę wieczorem prezydent spotka się w Bradze z prezydentem Portugalii Marcelo Rebelo de Sousą, a w czwartek rano w Lizbonie - z premierem Portugalii Antonio Costą.

Portugalia jest pierwszym przystankiem trzydniowej podróży Andrzeja Dudy po południowej Europie. Polski prezydent chce przekonywać swoich rozmówców do jak najszybszego przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE.

Następnie w czwartek prezydent uda się do Włoch, gdzie spotka się z prezydentem tego kraju Sergio Mattarellą. Z kolei w piątek polski przywódca uda się do Rumunii na szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki, zrzeszającej kraje położone na wschodniej granicy NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry.

Podczas wtorkowego spotkania z mieszkańcami Olesna prezydent zapowiedział, że udaje się do Portugalii i Włoch, by rozmawiać o możliwościach eksportu zboża z Ukrainy; o tym, "jaką stworzyć presję międzynarodową, żeby się to udało". "Będziemy także rozmawiali o statusie kandydata do UE dla Ukrainy" - mówił prezydent.

Szef gabinetu prezydenta mówił dziennikarzom przed wylotem, że głównym tematem wizyt w Portugalii i Włoszech będzie promocja integracji Ukrainy z UE w krajach południowej Europy. "One mają szczególną optykę i szczególnie wytrwale trzeba je przekonywać" - powiedział Szrot.

Z Porto Aleksandra Rebelińska