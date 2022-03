Prezydent Duda przybył do Rumunii; spotka się z prezydentem Iohannisem

Prezydent Andrzej Duda we wtorek przybył do Rumunii, gdzie spotka się z prezydentem tego kraju Klausem Iohannisem. Rumunia to trzeci i ostatni przystanek na trasie politycznych konsultacji polskiego prezydenta z przywódcami państw regionu przed szczytem NATO.

Serię spotkań prezydenta Dudy z partnerami w regionie rozpoczęły w poniedziałek rozmowy z prezydent Mołdawii Maią Sandu. Później prezydent złożył wizytę w Bułgarii, gdzie we wtorek spotkał się z prezydentem Rumenem Radewem. Stamtąd udał się do Rumunii.

W Kiszyniowie, po spotkaniu z prezydent Sandu, Duda poinformował o przyznaniu Mołdawii przez polski rząd 20 mln euro nieoprocentowanego kredytu, aby ułatwić temu graniczącemu z Ukrainą krajowi radzenie sobie z trudnościami. Zapowiedział, że będzie osobiście rozmawiał z przedstawicielami instytucji europejskich na temat otwarcia szerzej rynku UE dla produktów z Mołdawii. Zapewnił także o wsparciu dla aspiracji europejskich Mołdawii.

W Sofii, po spotkaniu z prezydentem Radewem, Duda ocenił, że inwazja rosyjska na Ukrainę jest nie tylko polityczną klęską, ale także militarną porażką armii rosyjskiej. Wskazywał, że armia rosyjska i rosyjscy przywódcy zachowują się tak samo jak Hitler i niemieckie SS, i wyraził nadzieję, że osoby odpowiedzialne za wojnę, za ataki na ludność cywilną i terror na Ukrainie odpowiedzą za to przed międzynarodowymi trybunałami. Mówił także o konieczności uniezależnienia się Europy od dostaw rosyjskich surowców.

Jak poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch wizyty odbywają się w ramach konsultacji przed szczytem NATO i rozmową z prezydentem USA Joe Bidenem.

W poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki przekazała, że podczas szczytu NATO omówiona zostanie polska propozycja w sprawie misji pokojowej na Ukrainie. Zaznaczyła jednak, że USA nie wyślą własnych wojsk na Ukrainę. Propozycję powołania misji pokojowej, przygotowanej przez NATO i być może także inne organizacje międzynarodowe przedstawił w ubiegłym tygodniu wicepremier Jarosław Kaczyński podczas wizyty premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie.

W niedzielę w nocy Biały Dom podał, że prezydent Biden w piątek przybędzie do Warszawy, po czym w sobotę spotka się z prezydentem Dudą. Tematem rozmów będzie m.in. kryzys humanitarny wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainie.

