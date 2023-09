Prezydent Duda przybył do Rumunii; weźmie udział w 8. Szczycie i Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą w środę po południu rozpoczął dwudniową wizytę w Rumunii. W Bukareszcie prezydent weźmie udział w 8. Szczycie i Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza, spotka się też z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem i premierem tego kraju Marcelem Ciolacu.

Wizytę prezydenta Dudy rozpocznie uroczyste powitanie przez prezydenta Iohannisa. Po południu polski przywódca weźmie udział w sesji otwierającej Szczyt Inicjatywy Trójmorza.

Następnie prezydenci Polski, Rumunii, a także prezydenci Litwy i Chorwacji Gitanas Nauseda i Zoran Milanović spotkają się z przedstawicielami mediów.

Ostatnim zaplanowanym na środę punktem wizyty Andrzeja Dudy będzie udział w obiedzie oficjalnym wydawanym przez prezydenta Rumunii na cześć głów państw i szefów rządów uczestniczących w szczycie.

W czwartek prezydent Duda będzie uczestniczył w sesji otwierającej Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza, organizowanego co roku przy okazji kolejnych szczytów; spotka się też z premierem Ciolacu.

Inicjatywa Trójmorza powstała w 2015 roku z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji; ma służyć budowaniu połączeń drogowych, kolejowych, cyfrowych oraz energetycznych między krajami północy a południa Europy. W skład projektu wchodzi 12 krajów.

Możliwe, że na rozpoczynającym się dzisiaj szczycie w Bukareszcie politycy zaproszą kolejne państwo - Grecję - do inicjatywy. Przywódcy będą też rozmawiać o bezpieczeństwie regionu i o nowych projektach.

Prezydencki minister Marcin Przydacz podkreślił, że w Bukareszcie prezydent Duda będzie mówił "o pozytywnej dynamice, jaka w ostatnich miesiącach wytworzyła się wokół Inicjatywy Trójmorza".

"Te wyzwania dotyczące bezpieczeństwa na wschód od granic Trójmorza wzmocniły w wielu naszych partnerach regionalnych przekonanie, że należy ze sobą współpracować, czego wyrazem była także inicjatywa na forum ONZ rezolucji organizacji dotyczącej rozbudowy infrastruktury w ramach budowania odporności infrastrukturalnej. Właśnie ku temu została powołana Inicjatywa Trójmorza" - podkreślił Przydacz.

Ocenił, że to, iż koncepcje wypracowane przez nią trafiają później do prac ONZ, pokazuje, jak istotne jest Trójmorze. Zaznaczył, że jest wiele krajów, które nie należą do inicjatywy, ale chcą zostać jej częścią bądź być państwem stowarzyszonym. "I tu na pewno będą podejmowane konkretne decyzje dotyczące zarówno państw na południe od dzisiejszych granic Inicjatywy Trójmorza, jak i na wschód od niej" - stwierdził.

Przydacz dodał, że prezydent na pewno podniesie w swoim wystąpieniu kwestię rozbudowy infrastruktury transportowej, nie tylko drogowej, ale także kolejowej.

"Ostatnie miesiące i także te kwestie związane z blokadą ukraińskich portów wzmocniły przekonanie, że trzeba rozbudowywać zdolności tranzytowe przez region Trójmorza, tak by także państwa sąsiednie, a niebędące częścią Trójmorza mogły realizować handel poprzez nasze terytoria, co odbędzie się z pozytywnym skutkiem dla naszych gospodarek, bo koleje czy ciężarówki jeżdżące przez kraje Trójmorza na zasadzie tranzytu będą przynosiły konkretny dochód" - zaznaczył.

"Poprzez to chcemy też zwrócić uwagę innym partnerom, w tym KE, na konieczność rozbudowy tej infrastruktury tranzytowej" - dodał Przydacz.

Pytany o inne nowe projekty, o jakich będzie mowa podczas szczytu, Przydacz przekazał, że "możliwe jest, że prezydent Duda ogłosi powstanie nowego podmiotu uzupełniającego infrastrukturę instytucjonalną powstałą dotąd wokół Inicjatywy Trójmorza". "Ale ogłoszenie tego i decyzje pozostawmy już panu prezydentowi" - zaznaczył prezydencki minister.

Natomiast w czwartek, podczas forum biznesowego, prezydent będzie starał się trafić do środowisk przedsiębiorców z przekazem o szansach gospodarczych, jakie tworzy Trójmorze. "Do tej pory jego państwa zainwestowały w realizację projektów trójmorskich kwoty rzędu miliardów euro, natomiast uważamy, że firmy regionu mogą i powinny uczestniczyć w tych projektach. Dla nas to synonim bezpiecznego inwestowania i o tym pan prezydent będzie przekonywał środowiska biznesowe" - zaznaczył.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.