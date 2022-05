Prezydent Duda przybył do Tallina; spotka się z prezydentem i z premier Estonii

Prezydent Andrzej Duda przybył w czwartek wieczorem do Tallina, gdzie w piątek spotka się z prezydentem Estonii Alarem Karisem i premier Kają Kallas; weźmie też udział w konferencji poświęconej między innymi kwestiom bezpieczeństwa.

Głównym celem roboczej wizyty szefa państwa jest współpraca na rzecz pomocy dla Ukrainy.

Wizyta w Estonii jest kolejną z serii roboczych wizyt prezydenta Dudy; w ostatnim czasie polski przywódca odwiedził też Czechy, Litwę i Słowację. Na godz. 9 zaplanowano powitanie w Tallinie prezydenta Dudy przez premier Kallas, a następnie rozmowy w cztery oczy. Przed południem odbędą się rozmowy plenarne pod przewodnictwem prezydenta RP i premier Estonii.

Później zaplanowano spotkanie w cztery oczy prezydentów Dudy i Karisa. Odbędzie się też śniadanie prasowe wydane z okazji wizyty polskiego prezydenta w Tallinie. Następnie prezydenci Polski i Estonii spotkają się z mediami.

Ostatnim punktem wizyty Andrzeja Dudy będzie udział w Konferencji im. Lennarta Meri, poświęconej w tym roku m.in. kwestiom bezpieczeństwa, w tym tematowi rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że wizyta w Tallinie w całości poświęcona jest współpracy państw na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Wskazał, że Polska i Estonia są "głównymi motorami europejskiej pomocy humanitarnej i wojskowej dla Ukrainy".

Kumoch zaznaczył, że kolejna kwestia, która będzie omawiana, dotyczy inicjatywy, o której rozmawiali w środę prezydenci Polski i Słowacji. W jej ramach, jak zaznaczył minister, przywódcy państw Europy Środkowej będą w najbliższych dniach i tygodniach - co jest już ustalone z bałtyckimi partnerami Polski - przekonywać przywódców państw zachodnich, którzy mają bardziej wstrzemięźliwą postawę, do przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE.

