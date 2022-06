Prezydent Duda rozmawiał z prezydentem Korei Płd. Tematem Ukraina i współpraca gospodarcza

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z środę z prezydentem Korei Południowej Jun Sun Jeolem; omówiono współpracę gospodarczą i zbrojeniową, przywódcy potwierdzili też wspólne zdanie w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent Duda bierze udział w trwającym od wtorku szczycie NATO w Madrycie.

Jak podała prezydencka kancelaria na Twitterze, w środę Duda rozmawiał z prezydentem Korei Południowej; omówiono współpracę gospodarczą i zbrojeniową pomiędzy Polską a Republiką Korei. "Przywódcy potwierdzili także wspólne zdanie w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę" - przekazała KPRP.

Prezydencka kancelaria poinformowała, że w trakcie szczytu NATO w Madrycie prezydent Duda rozmawiał również z premierem Australii Anthony'm Albanese.

W Madrycie przywódcy NATO postanowili znacząco wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu oraz zaprosić Szwecję i Finlandię do wstąpienia w jego szeregi. Szefowie państw i rządów przyjęli także nową koncepcję strategiczną NATO.

"Sojusznicy zobowiązali się do rozmieszczenia dodatkowych, solidnych, gotowych do walki sił na naszej wschodniej flance, które w razie potrzeby zostaną przeskalowane z istniejących grup bojowych do jednostek wielkości brygady" - czytamy w deklaracji końcowej szczytu opublikowanej w środę.