Prezydent Duda: rozwój to najważniejsza idea kryjąca się za Inicjatywą Trójmorza

Rozwój to najważniejsza idea kryjąca się za Inicjatywą Trójmorza; zdecydowaliśmy się na współpracę, bo uważaliśmy, że może ona przyspieszyć rozwój naszych krajów - mówił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na szczycie Trójmorza w Tallinie.

Duda podczas jednego z paneli dyskusyjnych odbywających się w ramach spotkania pytany był o polską wizję tego, co może osiągnąć Trójmorze. "Przede wszystkim rozwój był tym najważniejszym pomysłem, tą najważniejszą ideą kryjącą się za współpracą" - mówił polski prezydent.

Podkreślił, że kraje zrzeszone w ramach Inicjatywy "są w troszeczkę trudniejszej sytuacji niż reszta Unii Europejskiej, w szczególności, jeśli chodzi o kraje zachodnie UE". "Może poza Austrią, bo Austria jest bardzo bogatym krajem" - dodał.

"Szukaliśmy narzędzi umożliwiających przyspieszenie rozwoju naszych krajów, bo chcieliśmy dogonić Europę Zachodnią, szczególnie, jeśli chodzi o standard i poziom życia, o rozwój gospodarki i tak dalej. Dlatego też zdecydowaliśmy się na tę współpracę, bo uważaliśmy, że w ten sposób będziemy mogli przyspieszyć ten rozwój i w ten sposób będziemy mogli grać w jednej drużynie, współpracować ze sobą" - zaznaczył prezydent.

W jego ocenie chodzi o to, by była to praca zespołowa, a nie realizacja indywidualnej polityki.

W Tallinie odbywa się w poniedziałek 5. szczyt Inicjatywy Trójmorza. Z powodu pandemii koronawirusa spotkanie odbywa się częściowo w formie zdalnej.

Trójmorze jest inicjatywą polityczno-gospodarczą powołaną w 2015 r. z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Obecnie do grupy należy 12 państw UE - Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry - położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.